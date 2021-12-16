Kin filminin konusu nedir? Kin filminin oyuncuları kimler?

Yakın bir zamanda Netflix’te yayınlanacak olan Kin filminin konusu merak edildi. Başrollerinde Yılmaz Erdoğan ve Ahmet Mümtaz Taylan’ın yer aldığı Türk yapım Kin filminin konusu ve oyuncuları araştırılmaya başlandı. Kin filminin yönetmen koltuğunda daha önce Gönül İşleri ve Çok Uzak Fazla Yakın gibi yapımların yönetmenliğini yapmış olan Türkan Derya oturmaktadır.

Kin filminin konusu nedir?

8 Ekim’de Netflix’te yayınlanacak olan Kin filmi bir ailenin intikam hikayesini anlatmaktadır. Kin filminde Yılmaz Erdoğan Başkomiser rolüyle karşımıza çıkarak kendisini öldürmeye çalışan bir taksiciye nefsi müdafaa yapar. Daha sonra başkomisere büyük bir soruşturma açılır. Başkomiser ise hem kendisini hem de ailesini kurtarmak için büyük bir mücadele vermeye başlar.

Kin filminin oyuncuları

Kin filminin oyuncu kadrosunda Yılmaz Erdoğan, Ahmet Mümtaz Taylan, Rüzgar Aksoy ve Cem Yiğit Üzümoğlu gibi başarılı oyuncular bulunmaktadır.