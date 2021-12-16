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Kin dizisi konusu nedir ?Oyuncu kadrosu nedir ?

AMC+'da yayınlanan İrlanda mafya dizisi Kin'in konusu ve oyuncu kadrosuna ilişkin bilgileri içeriğimizde derledik.

16 Aralık 2021 Perşembe 09:01
Kin dizisi konusu nedir ?Oyuncu kadrosu nedir ?
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Başarılı oyuncu kadrosuna sahip AMC+ dizisi Kin izleyici karşısına çıktı. Kin Kinsella adlı bir ailenin hikayesinin anlatılacağı dizinin başrolünde Charlie Cox yer alıyor.

Kin dizisi konusu

Kin dizisinde, bir çocuk öldürülür ve ailesi kendilerini bir anda çete savaşının ortasında bulur. Aile, uluslararası kartele karşı güçsüz kalır. Bu kartel David ve Goliath’ın ta kendisidir. Kinsella’lar kendi kalelerinde adeta rehin kalırlar. Ancak kartelde olmayan aile bağı gücü onlarda vardır.

Kin dizisi oyuncu kadrosu

Emmett J Scanlan (Jimmy Kinsella)

Charlie Cox (Michael Kinsella)

Hannah Adeogun (Anna Areoye)

Maria Doyle Kennedy (Bridget Birdy Goggins)

Clare Dunne (Amanda Kinsella)

Aidan Gillen (Frank Kinsella)

Yasmin Seky (Nikita Murpy)


Son Güncelleme: 16.12.2021 09:01
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Anahtar Kelimeler:
Kin DizisiAmc+
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