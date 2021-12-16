Kin dizisi konusu nedir ?Oyuncu kadrosu nedir ?

Başarılı oyuncu kadrosuna sahip AMC+ dizisi Kin izleyici karşısına çıktı. Kin Kinsella adlı bir ailenin hikayesinin anlatılacağı dizinin başrolünde Charlie Cox yer alıyor.
Kin dizisi konusu
Kin dizisinde, bir çocuk öldürülür ve ailesi kendilerini bir anda çete savaşının ortasında bulur. Aile, uluslararası kartele karşı güçsüz kalır. Bu kartel David ve Goliath’ın ta kendisidir. Kinsella’lar kendi kalelerinde adeta rehin kalırlar. Ancak kartelde olmayan aile bağı gücü onlarda vardır.
Kin dizisi oyuncu kadrosu
Emmett J Scanlan (Jimmy Kinsella)
Charlie Cox (Michael Kinsella)
Maria Doyle Kennedy (Bridget Birdy Goggins)
Clare Dunne (Amanda Kinsella)
Aidan Gillen (Frank Kinsella)
Yasmin Seky (Nikita Murpy)
Son Güncelleme: 16.12.2021 09:01