Kimsesizler Nilay Yeral kimdir? Nilay Yeral hakkında bilgiler

Çok sayıda çocuk oyuncunun rol aldığı Kimsesizler dizisinde rol alan isimler içerisinde Nilay Yeral da bulunuyor. 12’den fazla çocuk oyuncuya yer verilen dizide rol alacak Yeral geçmiş dönemde Turkcell Şeker Mühendisi reklamında rol almıştı.

Nilay Yeral kimdir?

Reklam filminde rol aldıktan sonra pek çok projenin aranan ismi haline gelen Yeral; Kübra Süzgün ve Beren Gökyıldız gibi oyuncuların da rol aldığı yapımda yer alacak.

Yusuf Güney Gün ajans oyuncularından Nilay Yeral, 2013 doğumludur. Turkcell reklamında sevimli görüntüsüyle dikkatleri çeken Yeral, Kimsesizler dizisinin de yıldızı olmaya aday isimler arasında bulunmaktadır.