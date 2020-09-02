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Kimsesizler Nilay Yeral kimdir? Nilay Yeral hakkında bilgiler

Kimsesizler dizisinde rol alan Nilay Yeral 'ın kim olduğu merak edilmeye başlandı. İşte Nilay Yeral hakkında bilgiler.

02 Eylül 2020 Çarşamba 17:45
Kimsesizler Nilay Yeral kimdir? Nilay Yeral hakkında bilgiler
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Çok sayıda çocuk oyuncunun rol aldığı Kimsesizler dizisinde rol alan isimler içerisinde Nilay Yeral da bulunuyor. 12’den fazla çocuk oyuncuya yer verilen dizide rol alacak Yeral geçmiş dönemde Turkcell Şeker Mühendisi reklamında rol almıştı.


Reklam filminde rol aldıktan sonra pek çok projenin aranan ismi haline gelen Yeral; Kübra Süzgün ve Beren Gökyıldız gibi oyuncuların da rol aldığı yapımda yer alacak.

Nilay Yeral kimdir?

Yusuf Güney Gün ajans oyuncularından Nilay Yeral, 2013 doğumludur. Turkcell reklamında sevimli görüntüsüyle dikkatleri çeken Yeral, Kimsesizler dizisinin de yıldızı olmaya aday isimler arasında bulunmaktadır.

 



Son Güncelleme: 02.09.2020 17:45
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Anahtar Kelimeler:
KimsesizlerNilay Yeral
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