Kimsesizler Nilay Yeral kimdir? Nilay Yeral hakkında bilgiler

Çok sayıda çocuk oyuncunun rol aldığı Kimsesizler dizisinde rol alan isimler içerisinde Nilay Yeral da bulunuyor. 12’den fazla çocuk oyuncuya yer verilen dizide rol alacak Yeral geçmiş dönemde Turkcell Şeker Mühendisi reklamında rol almıştı.
Nilay Yeral kimdir?
Yusuf Güney Gün ajans oyuncularından Nilay Yeral, 2013 doğumludur. Turkcell reklamında sevimli görüntüsüyle dikkatleri çeken Yeral, Kimsesizler dizisinin de yıldızı olmaya aday isimler arasında bulunmaktadır.
Son Güncelleme: 02.09.2020 17:45