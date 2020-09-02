Kimsesizler dizisi Batuhan Gelenler kimdir?

Türkiye’ nin gençler arasında en yetenekli aktörlerinden biri olan Batuhan Gelener, modellik işiyle de uğraşmakta ayrıyeten single parçalarını Youtube arayıcılığı ile dinleyicilerine sunmaktadır. Kendisi yetenekleri ile son zamanlarda dikkat çekmiştir. Henüz daha 20 yaşında olan genç oyuncu İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı adlı bölümden diplomasını almıştır. Kendisi ekranlara ilk kez Vatanım Sensin aldı diziyle gelmiş sonrasında ise Anne Yoksa Evde Kimse Yoktur tiyatro oyunu ile izleyiciyi etkilemiştir. Batuhan Gelenler ayrıca bir profesyonel dansçıdır. Hakikat adlı parçası ile Youtube platformunda da sevilen bir sanatçı haline gelmiştir. Burcu Özberk ile Kimsesizler adlı dizide rol alma şansına sahip Batuhan Gelener’ in belki de yıldızı bu performansı ile parlayacak. Batuhan Gelener fiziği ve yakışıklılığı ile genç kızları da etkileyebilir. Oyuncunun sosyal medya adresi ise @batuhangelener(instagram) adresidir.