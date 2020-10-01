İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
Paris'te sonik patlama büyük bir panik yarattı
Paris'te sonik patlama büyük bir...
Adana'da koronavirüs denetimlerinde uyuşturucu maddeye rastlanan işletme sahibi gözaltına alındı
Adana'da koronavirüs denetimlerinde uyuşturucu maddeye...
Survivor sunucusu Murat Ceylan hakim karşısına çıktı: ''İyi niyetimin mağduru oldum.''
Survivor sunucusu Murat Ceylan hakim...
Söylemezsem Olmaz programında Yağmur Aşık'ın Emre Aşık'ı öldürme yaptığı planı iddiası dehşete düşürdü
Son Dakika
Söylemezsem Olmaz programında Yağmur Aşık'ın...

Kimsesizler Betül öğretmen kimdir? Damla Cercisoğlu yaşı ve oynadığı diziler

Kimsesizler Betül öğretmen kimdir? Damla Cercisoğlu yaşı ve oynadığı diziler haberi gündeme geldiği günden bu yana ilk sıralarda kendisine yer edinirken, habere dair en yeni ayrıntıları 1 Ekim 2020 Perşembe tarihli haberimizde kaleme aldık. Siz de hemen sıcak gelişmelere yer verdiğimiz haberi okuyabilirsiniz.

01 Ekim 2020 Perşembe 00:43
Kimsesizler Betül öğretmen kimdir? Damla Cercisoğlu yaşı ve oynadığı diziler
Takip Et:

FOX TV ekranlarının sevilen dizilerinden bir tanesi olan Kimsesizler hakkında yeni sezonun ne zaman başlayacağı merak edilirken aynı zamanda dizinin öğretmenlerinden bir tanesi olan Betül öğretmen de merak edilmektedir.

Kimsesizler dizisi Betül öğretmen kimdir?

Dizinin Betül Öğretmen rolünü Damla Cercisoğlu canlandırmaktadır. 4 Mart 1981 yılında İstanbul’da dünyaya gelen başarılı oyuncu 2000 yılında Dadı dizisinde gösterdiği performans ile adından söz ettirmiş ve o günden bu yana dizilerde ve filmlerde boy göstermektedir.

2020 – 2021 Eylül sonunda başlayacak yeni sezonda FOX TV ekranlarında Kimsesizler dizisi ile ekranlara gelecek olan güzel oyuncu dizide yetimhane öğrencilerinin çok saygı duyduğu ve aşırı derecede sevilen bir öğretmen olan Betül öğretmeni canlandıracak.

Damla Cercisoğlu kimdir?

4 Mart 1981 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelen Cercisoğlu 1.68 boyunda, 54 kilo ağırlığında ve balık burcudur. 1995 yılında yayınlanan ancak çok bilinmeyen Fırtınalar dizisinde Ferit’in yeğenini canlandırarak ilk defa kamera karşısına geçen güzel oyuncu 2000 yılında reytingleri altüst eden Dadı dizisi ile ünlenmiştir. Devam eden süreçte 2002 yılında ilk filmi Gülüm’de boy gösteren Damla Cercisoğlu 2017 yılında Gulyabani oyunu ile en iyi kadın oyuncu ödülünü almaya hak kazanmıştır. Son olarak Çanakkale 1915 filminde görev almıştır.

Damla Cercisoğlu’nun görev aldığı diziler hangileridir?

2012–Babam İçin (Özlem)

2011 –Yeniden Başla

2010 – Türk Malı (Ezgi)

2008 – Yaban Gülü (Despina)

2007 – Aşk Eski Bir Yalan (Ebru)

2007 – Senden Başka (2) (Burçin)

2006 – Kızlar Yurdu (Hacer)


2006 – Candan Öte (Sude Atalay)

2005 – Şöhret

2005 – Sonradan Görme

2004 – Bütün Çocuklarım (Gonca)

2003 – Sınırlı Aşk (Ayşegül)

2003 – Mühürlü Güller (Hilal)

2002 – Yeter Anne (Konuk Oyuncu)

2001 – Tatlı Hayat (Konuk Oyuncu)

2000 – Dadı (Konuk Oyuncu)

1995 – Fırtınalar (Ferit’in Yeğeni)

Damla Cercisoğlu’nun görev aldığı filmler hangileridir?

2012 – Çanakkale 1915 (Hemşire)

2010 – Son İstasyon

2003 – Prenses…Kankam ve Ben

2002 – Gülüm

Damla Cercisoğlu sosyal medya hesabı

Cercisoğlu sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan oyunculardan bir tanesidir. Şuan da 5.585 takipçisi bulunan Cercisoğlu’nun 1.506 gönderisi bulunmaktadır.



Son Güncelleme: 01.10.2020 00:43
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Damla CercisoğluBetül öğretmenKimsesizler Dizisi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Söz yazarı Şehrazat, uçak satın alan Acun Ilıcalı'ya ateş püskürdü
Söz yazarı Şehrazat, uçak satın alan Acun Ilıcalı'ya ateş püskürdü
Kocasını aldatan kadın, eşi ve yasak aşkıyla poz verdi
Kocasını aldatan kadın, eşi ve yasak aşkıyla poz verdi
Alev Alev dizisi yeni sezona bomba gibi girmeye hazırlanıyor!
Alev Alev dizisi yeni sezona bomba gibi girmeye hazırlanıyor!
9 yıl aradan sonra dönen İbo Show'un fragmanı yayınlandı! İbrahim Tatlıses özledim be dedi!
9 yıl aradan sonra dönen İbo Show'un fragmanı yayınlandı! İbrahim Tatlıses özledim be dedi!
Nuri Bilge Ceylan’ın yeni projesi 'Kuru Otlar Üstüne' 2022'de yayınlanacak
Nuri Bilge Ceylan’ın yeni projesi 'Kuru Otlar Üstüne' 2022'de yayınlanacak
Yasa dışı bahis ve müstehecen yayın yapan 48 sitenin erişimi engellendi
Yasa dışı bahis ve müstehecen yayın yapan 48 sitenin erişimi engellendi

Popüler Haberler

Meme Kanseri nasıl ortaya çıkar? Hastalığın vücuttaki belirtileri nasıldır?
Altın ne kadar oldu? 1 Ekim 2020 Perşembe Güncel altın fiyatları 1 Ekim 2020 Perşembe – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı
Bugün gram altın ne kadar oldu? 1 Ekim 2020 Perşembe güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları
Bim aktüel indirim kataloğu 1 Ekim 2020 Perşembe ürünleri
Güncel gümüş fiyatları 1 Ekim 2020 Perşembe – Gümüş fiyatı ve gümüş ons fiyatı
Evde bakım maaşı yatan iller hangileri? 1 Ekim 2020 Perşembe E-devlet güncel evde bakım maaşı yatan şehirler listesi
Trt Eba Tv ders tekrar saatleri 1 Ekim 2020 Perşembe
TRT EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise ders programları! 1 Ekim 2020 Perşembe
Bankaların güncel kredi faiz oranları 1 Ekim 2020 Perşembe
A101 market indirimli aktüel ürünler 10 Eylül – 17 Eylül Eylül 2020 kampanyalı ürünler kataloğu
Patates ne zaman ekilir? Patates ekimi için en uygun zaman ne zamandır?
Fibabanka hesabı nasıl açılır? Fibabanka hesap açma işlemleri
Dizi Çıkan Hikmet Geri Yarışmaya Geri Dönebilecek mi? Hikmet Ne Zaman İyileşecek?
Fındık fiyatları ne kadar? 23 Mart Pazartesi il il güncel fındık fiyatları
Yemen’de korona virüs şeklinde yağan dolu görüntüleri gerçek mi?
Sen Çal Kapımı Kaan kimdir? İsmail Ege Şaşmaz hakkında bilgiler
Şubeye gitmeye gerek kalmadan online olarak 25.000 TL destek kredisi imkanı!
Günlük burç yorumları 1 Ekim 2020 Perşembe - Burcunuz bugün size neler söylüyor?
Yeni Hayat dizisi neden erken final yapıyor? Final tarihi ne zaman?
Menajerimi Ara Emrah karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Semi Sırtıkkızıl kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar
işyerini kapatan esnaf işsizlik maaşı alabilir mi? 2020 esnafa işsizlik maaşı nereye başvurulur?

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.