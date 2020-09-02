Kimsesizler Betül öğretmen kimdir? Damla Cercisoğlu hakkında bilgiler

Fox TV ekranlarında Eylül sonu itibariyle başlayacak Kimsesizler dizisi için geri sayım başladı. Usta oyuncular ve bolca çocuğun rol alacağı Kimsesizler dizisinde yetimhanede kalan çocukların şefkatle bağlı olduğu Betül öğretmen karakterine Damla Cercisoğlu hayat veriyor.

Kimsesizler Betül öğretmen karakteri kimdir?

Damla Cercisoğlu kimdir?

Kimsesizler dizisinin Betül öğretmeni kimsesiz çocuklara sahip çıkan ve onlara daima sevgi gösteren bir karakterdir.

4 Mart 1981 tarihinde, İstanbul’da dünyaya gelen Cercisoğlu, Türk Malı dizisinde Ezgi karakteriyle ün kazanmıştır. Şuana kadar çok sayıda oyunda yönetmen yardımcılığı yapan Cercisoğlu 13 yılı aşkın süre boyunca tiyatro sahnelerinde yer almıştır.

2017 yılında Gulyabani oyunuyla En İyi Kadın Oyuncu ödülüne layık görülen Cercisoğlu Çanakkale 1915 filminde rol aldı.