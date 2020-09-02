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Kimsesizler Betül öğretmen kimdir? Damla Cercisoğlu hakkında bilgiler

Fox TV ekranlarında yayınlanacak Kimsesizler dizisi Betül öğretmen kim olduğu araştırılmaya başlandı. Dizinin ana karakteri Betül'e hayat veren Damla Cercisoğlu hakkında bilgiler.

02 Eylül 2020 Çarşamba 17:46
Kimsesizler Betül öğretmen kimdir? Damla Cercisoğlu hakkında bilgiler
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Fox TV ekranlarında Eylül sonu itibariyle başlayacak Kimsesizler dizisi için geri sayım başladı. Usta oyuncular ve bolca çocuğun rol alacağı Kimsesizler dizisinde yetimhanede kalan çocukların şefkatle bağlı olduğu Betül öğretmen karakterine Damla Cercisoğlu hayat veriyor.

Kimsesizler Betül öğretmen karakteri kimdir?


Kimsesizler dizisinin Betül öğretmeni kimsesiz çocuklara sahip çıkan ve onlara daima sevgi gösteren bir karakterdir.

Damla Cercisoğlu kimdir?

4 Mart 1981 tarihinde, İstanbul’da dünyaya gelen Cercisoğlu, Türk Malı dizisinde Ezgi karakteriyle ün kazanmıştır. Şuana kadar çok sayıda oyunda yönetmen yardımcılığı yapan Cercisoğlu 13 yılı aşkın süre boyunca tiyatro sahnelerinde yer almıştır.

2017 yılında Gulyabani oyunuyla En İyi Kadın Oyuncu ödülüne layık görülen Cercisoğlu Çanakkale 1915 filminde rol aldı.



Son Güncelleme: 02.09.2020 17:46
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Anahtar Kelimeler:
Damla CercisoğluKimsesizlerFox Tv
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