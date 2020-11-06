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Kimsesizler Betül öğretmen karakterini kim canlandırıyor? Damla Cercisoğlu kimdir?

Kimsesizler Betül öğretmen karakterini kim canlandırıyor? Damla Cercisoğlu kimdir? haberimizin en güncel ayrıntıları ile ilgili merak ettiklerinizi keşfetmek için hemen şimdi 06.11.2020 tarihli haberimizi okuyabilirsiniz.

06 Kasım 2020 Cuma 16:48
Kimsesizler Betül öğretmen karakterini kim canlandırıyor? Damla Cercisoğlu kimdir?
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FOX TV ekranlarının sevilen dizilerinden bir tanesi olan Kimsesizler hakkında yeni sezonun ne zaman başlayacağı merak edilirken aynı zamanda dizinin öğretmenlerinden bir tanesi olan Betül öğretmen de merak edilmektedir.

Kimsesizler dizisi Betül öğretmen kimdir?

Dizinin Betül Öğretmen rolünü Damla Cercisoğlu canlandırmaktadır. 4 Mart 1981 yılında İstanbul’da dünyaya gelen başarılı oyuncu 2000 yılında Dadı dizisinde gösterdiği performans ile adından söz ettirmiş ve o günden bu yana dizilerde ve filmlerde boy göstermektedir.

2020 – 2021 Eylül sonunda başlayacak yeni sezonda FOX TV ekranlarında Kimsesizler dizisi ile ekranlara gelecek olan güzel oyuncu dizide yetimhane öğrencilerinin çok saygı duyduğu ve aşırı derecede sevilen bir öğretmen olan Betül öğretmeni canlandıracak.

Damla Cercisoğlu kimdir?

4 Mart 1981 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelen Cercisoğlu 1.68 boyunda, 54 kilo ağırlığında ve balık burcudur. 1995 yılında yayınlanan ancak çok bilinmeyen Fırtınalar dizisinde Ferit’in yeğenini canlandırarak ilk defa kamera karşısına geçen güzel oyuncu 2000 yılında reytingleri altüst eden Dadı dizisi ile ünlenmiştir. Devam eden süreçte 2002 yılında ilk filmi Gülüm’de boy gösteren Damla Cercisoğlu 2017 yılında Gulyabani oyunu ile en iyi kadın oyuncu ödülünü almaya hak kazanmıştır. Son olarak Çanakkale 1915 filminde görev almıştır.

Damla Cercisoğlu’nun görev aldığı diziler hangileridir?

2012–Babam İçin (Özlem)

2011 –Yeniden Başla

2010 – Türk Malı (Ezgi)

2008 – Yaban Gülü (Despina)

2007 – Aşk Eski Bir Yalan (Ebru)

2007 – Senden Başka (2) (Burçin)

2006 – Kızlar Yurdu (Hacer)


2006 – Candan Öte (Sude Atalay)

2005 – Şöhret

2005 – Sonradan Görme

2004 – Bütün Çocuklarım (Gonca)

2003 – Sınırlı Aşk (Ayşegül)

2003 – Mühürlü Güller (Hilal)

2002 – Yeter Anne (Konuk Oyuncu)

2001 – Tatlı Hayat (Konuk Oyuncu)

2000 – Dadı (Konuk Oyuncu)

1995 – Fırtınalar (Ferit’in Yeğeni)

Damla Cercisoğlu’nun görev aldığı filmler hangileridir?

2012 – Çanakkale 1915 (Hemşire)

2010 – Son İstasyon

2003 – Prenses…Kankam ve Ben

2002 – Gülüm

Damla Cercisoğlu sosyal medya hesabı

Cercisoğlu sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan oyunculardan bir tanesidir. Şuan da 5.585 takipçisi bulunan Cercisoğlu’nun 1.506 gönderisi bulunmaktadır.



Son Güncelleme: 06.11.2020 16:48
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Anahtar Kelimeler:
Damla CercisoğluBetül öğretmenKimsesizler Dizisi
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