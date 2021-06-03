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Kimsesiz Yaşar EDHO'ya geri mi dönüyor? Olgun Şimşek Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a dönüyor mu?

Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi seyirci tarafından büyük bir ilgi ile karşılanmaya devam ediyor. Dizinin 3. sezonunda ekranlara veda eden Olgun Şimşek, dizide Kimsesiz Yaşar karakterine hayat veriyordu. Yeni sezon ile birlikte diziye geri dönüp dönmeyeceği merak edilen oyuncu, seyirciler tarafından araştırılıyor. Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisine Olgun Şimşek geri dönecek mi? Kimsesiz Yaşar EDHO'ya geri mi dönüyor? EDHO izleyicilerinin en fazla merak ettiği konulardan biri de Kimsesiz Yaşar'ın tekrar ekranlarda olup olmayacağı. Merak edilen tüm soruların cevapları haberimizde yer almaktadır.

03 Haziran 2021 Perşembe 00:01
Kimsesiz Yaşar EDHO'ya geri mi dönüyor? Olgun Şimşek Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a dönüyor mu?
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Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi 7. sezonu ile seyirci karşısına çıkmaya devam edecek. Salı günlerinin vazgeçilmez dizisi EDHO  seyirciler tarafından  büyük bir ilgi ile izlenerek reyting rekorunu elinde tutuyordu. Diziye daha sonra Ali Sürmeli ve Muhammed Cangören’in de dahil olmasıyla dizi daha fazla ilgi çekmeye başlamıştı. Sevilen dizi de olgun Şimşek’in tekrar olmasını isteyen izleyiciler bu konuda bekleyişlerini sürdürüyor. 

Kimsesiz Yaşar diziye dönecek mi?

Ramo dizisinin final yapması ile birlikte, EDHO takipçileri Olgun Şimşek’in hayat verdiği Kimsesiz Yaşar karakterinin diziye  tekrar dahil edilmesini istiyor. Diziden 3. sezonda ayrılan Olgun Şimşek, sezon finalinde eşi ile yurt dışına çıkmıştı. Diziye Kimsesiz Doğan karakterinin tekrar dahil olması üzerine, izleyiciler tekrar Kimsesiz Yaşar’ı ekranlarda görmek istiyor. Fakat konu hakkında bir açıklama yapılmadı. 

Olgun Şimşek kimdir?

1971 senesinde Bursa’da dünyaya gelen oyuncu 50 yaşındadır. Babası ilkokul öğretmenidir. Bir kız kardeşi vardır. Çocukluk dönemlerini Bursa’nın Büyükorhan ilçesine bağlı olan Yenice köyünde ve babasının tayini sebebiyle Afyon Dinar, Alparslan köyünde geçirmiştir. Lise eğitimini 1 yıl Adapazarı Harbiye Öğretmen Lisesi’nde görmüştür. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro bölümünde okumuştur. 1993 senesinde sinema hayatına adım atmıştır. Tiyatroya ise Yılmaz Erdoğan ve Demet Akbağ tiyatrosunda sahnelenen Otogargara oyununda başlamıştır. Televizyonda İbo Show programında İbrahim Tatlıses’in Güçlü tiplemesi ile tanınmıştır. Yılmaz Erdoğan’ın televizyonda yayınlanan programı Bir Demet Tiyatro’sunda Kudret karakteri ile de ünlenmiştir. Sihirli Ceket, Yedi Numara, Beşik Kertmesi ve Alacakaranlık gibi projelerde yer almıştır. 1994 yılında Şebnem Sönmez ile evlenmiş ancak 2000 yılında boşanmıştır. İkinci evliliğini ise 2011’de Zeynep Kocabeyoğlu ile yapmıştır.


Son Güncelleme: 03.06.2021 00:01
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Eşkıya Dünyaya Hükümdar OlmazOlgun şimşekKimsesiz Yaşar Geri Dönecek Mi?
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