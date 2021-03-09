İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Almanya’da iki milletvekili istifa etti
Almanya’da iki milletvekili istifa etti
EPDK'dan milyonlarca araç sahibine ucuz akaryakıt önerisi!
Son Dakika
EPDK'dan milyonlarca araç sahibine ucuz...
Koronavirüs salgınında yeni ağır risk grubu belirlendi
Son Dakika
Koronavirüs salgınında yeni ağır risk...
Erzurum'daki yanan su efsanesi şaşkınlık yarattı!
Son Dakika
Erzurum'daki yanan su efsanesi şaşkınlık...

Kim’s Convenience yeni sezon olacak mı? Kim’s Convenience neden bitiyor, neden final yapıyor?

Kanada yapımı sevilen komedi dizisi "Kim's Convenience" yeni sezonu olan 5. sezon ile ekranlara veda ediyor. Aynı isimli tiyatro oyunundan uyarlanan dizi sevenlerine final kararı ile üzücü haberi verdi. İşte dizinin finali ile alakalı gelen açıklama...

09 Mart 2021 Salı 18:23
Kim’s Convenience yeni sezon olacak mı? Kim’s Convenience neden bitiyor, neden final yapıyor?
Takip Et:

Kanada’nın Toronto’ kentinde yaşayan Güney Koreli bir ailenin hikayesinden bahseden dizinin 5. sezonu 19 Ocak 2021 tarihinde yayına girmişti. Her hafta Salı günleri CBC kanalında izleyici karşısına çıkan dizinin 5. sezonu 13 bölümden oluşuyor. Şuana kadar ise 7 bölüm yayınlandı.

Dizinin resmi sosyal medya hesabı olan twitter’dan final ile alakalı açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada şu sözlere yer verildi:

5. sezon prodiksiyonunun sonunda, iki ortak yaratıcımız başka projelere geçtiklerini doğruladılar. Onların projeden ayrılışlarını göz önüne aldığımızda, diziyi bu derece özel kılan aynı kalbe ve aynı kaliteye sahip bir başka sezon sunamayacağımız gibi zor bir sonuca vardık. Dünya genelindeki salgın sebebiyle yaşanan kısıtlamalara ve komplikasyonlara rağmen 5. sezon şimdiye kadarki en iyi sezonumuz. Beş yıl boyunca dizinin tecrübeli yazar ve oyuncu kadrosuyla çalışmak büyük bir bunun yanındalık ve çok büyük bir zevkti. Diziye karşı gösterdikleri destek ve sevgi için tüm hayranlarımıza teşekkür ederiz.

Kim’s Convenience yapımı Ins Choi ve Kevin White ortak yaratıcılığından hazırlanmış ve öncelikle 6 sezon olarak düşünülmüştür. Koreli bir ailenin Kanada’daki düzenini konu alan dizi yayınlandığı ülke dışında dijital platformlar aracılığı ile başka ülkelerde  de yayınlanmakta ve büyük övgü toplamaktadır.

Kım’s Convenience 13 Nisan’da final yapacak!

Kadrosunda Paul Sun-Hyung Lee (Mr. Sang-il Kim), Jean Yoon (Mrs. Yong-mi Kim), Andrea Bang (Janet Kim), Simu Liu (Jung Kim), Andrew Phung (Anold “Kimchee” Han), Nicole Power (Shannon Ross) gibi isimlerin bulunduğu yapımın final bölümü 13 Nisan 2021’de yayınlanacak.



Son Güncelleme: 09.03.2021 18:23
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
YabancıDiziFinalSezonuKimsConvenience
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Netflix Mart 2021'de yayınlanacak yeni filmler
Netflix Mart 2021'de yayınlanacak yeni filmler
Seksenler Fehmi öldü mü, dizi devam ediyor mu? Seksenler yeni Fehmi kim olacak?
Seksenler Fehmi öldü mü, dizi devam ediyor mu? Seksenler yeni Fehmi kim olacak?
Survivor Çağrı diskalifiye mi olacak?
Survivor Çağrı diskalifiye mi olacak?
Camtavanlar oyuncuları belli oldu mu? Camtavanlar dizisinin konusu ne?
Camtavanlar oyuncuları belli oldu mu? Camtavanlar dizisinin konusu ne?
İbo Show final mi yapıyor? Star TV İbo Show yeni sezonda yayınlanmayacak mı?
İbo Show final mi yapıyor? Star TV İbo Show yeni sezonda yayınlanmayacak mı?
Haluk Bilginer’in yeni Uysallar ne zaman başlayacak?
Haluk Bilginer’in yeni Uysallar ne zaman başlayacak?

Popüler Haberler

Asgari ücret ne zaman vergi dilimine girer? 2021 Asgari ücretten ne kadar vergi kesiliyor?
Masumlar Apartmanı Safiye neden sürekli temizlik yapıyor? Safiye'nin hastalığı ne? Obsesif kompulsif bozukluk nedir?
Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi Emin kimdir? Onur Şan kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi?
Masumlar Apartmanı Han'ın hastalığı ne? Neden çöp topluyor? Dispozofobi hastalığının tedavisi nasıldır?
Baraj dizisindeki Eylül karakteri Kimdir? Burcu Kirman dizideki rolü ve hayatı
Hekimoğlu dizisinde Mahir karakterine Serdar Orçin hayat veriyor
Masumlar Apartmanı dizisi Meryem kimdir? Serpi Gül rol aldığı yapımlar ve biyografisi
Masumlar Apartmanı Memduh Dede kimdir? Atilla Şendil hakkında bilgiler
Baraj dizisi Ayşe kimdir? Gerçek adı ne? Hira Su Yıldız oynadığı diziler
Masumlar Apartmanı dizisi Gamze (Gökçe Aydın) kimdir?
Lisede sınıfta kalma nasıl olacak? kaç dersten kalınırsa sınıfta kalınacak?
Çalışan annelere kreş desteği şartları neler? 2019 kreş desteği hangi illerde verilecek?
Ekrem İmamoğlu’nun İBB belediye meclisi toplantısı nasıl izlenir? Yayın saat kaçta başlayacak?
Sahurda ezan bitene kadar yenilip içilir mi? Ezan okunurken bişey yemek yada içmek orucu bozar mı?
SGK Prim Gün Sorgulama Nasıl Yapılır? SGK Hizmet Dökümü Nereden Öğrenilir?
Masumlar Apartmanı dizisindeki Esra karakteri kimdir?
Masumlar Apartmanı dizisi Hasibe karakteri kimdir? Açelya Devrim Yılhan kimdir, nereli, kaç yaşında?
Menajerimi Ara Nejat kimdir? Erol Ozan Ayhan kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi?
Hekimoğlu dizisi Ceren kimdir? Gizem Erman Soysaldı'nın yer aldığı diziler
Baraj dizisinde Canan karakterini Feri Baycu Güler canlandırıyor
Masumlar Apartmanı dizisi Naci Öğretmen kimdir? Gerçek adı nedir? Tansel Öngel nereli, yaşı kaç?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.