Kim’s Convenience yeni sezon olacak mı? Kim’s Convenience neden bitiyor, neden final yapıyor?

Kanada’nın Toronto’ kentinde yaşayan Güney Koreli bir ailenin hikayesinden bahseden dizinin 5. sezonu 19 Ocak 2021 tarihinde yayına girmişti. Her hafta Salı günleri CBC kanalında izleyici karşısına çıkan dizinin 5. sezonu 13 bölümden oluşuyor. Şuana kadar ise 7 bölüm yayınlandı.

Dizinin resmi sosyal medya hesabı olan twitter’dan final ile alakalı açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada şu sözlere yer verildi:

“5. sezon prodiksiyonunun sonunda, iki ortak yaratıcımız başka projelere geçtiklerini doğruladılar. Onların projeden ayrılışlarını göz önüne aldığımızda, diziyi bu derece özel kılan aynı kalbe ve aynı kaliteye sahip bir başka sezon sunamayacağımız gibi zor bir sonuca vardık. Dünya genelindeki salgın sebebiyle yaşanan kısıtlamalara ve komplikasyonlara rağmen 5. sezon şimdiye kadarki en iyi sezonumuz. Beş yıl boyunca dizinin tecrübeli yazar ve oyuncu kadrosuyla çalışmak büyük bir bunun yanındalık ve çok büyük bir zevkti. Diziye karşı gösterdikleri destek ve sevgi için tüm hayranlarımıza teşekkür ederiz.“

Kim’s Convenience yapımı Ins Choi ve Kevin White ortak yaratıcılığından hazırlanmış ve öncelikle 6 sezon olarak düşünülmüştür. Koreli bir ailenin Kanada’daki düzenini konu alan dizi yayınlandığı ülke dışında dijital platformlar aracılığı ile başka ülkelerde de yayınlanmakta ve büyük övgü toplamaktadır.

Kım’s Convenience 13 Nisan’da final yapacak!

Kadrosunda Paul Sun-Hyung Lee (Mr. Sang-il Kim), Jean Yoon (Mrs. Yong-mi Kim), Andrea Bang (Janet Kim), Simu Liu (Jung Kim), Andrew Phung (Anold “Kimchee” Han), Nicole Power (Shannon Ross) gibi isimlerin bulunduğu yapımın final bölümü 13 Nisan 2021’de yayınlanacak.