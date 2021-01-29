Kımızı Oda Boncuk öldü mü? Boncuk'a gerçek hikayesinde ne oldu? Burcu Biricik diziden ayrılıyor mu? Kitaba göre Boncuk'un hikayesi nasıl bitiyor?

TV8 ekranlarının reyting rekorları kıran dizisi olan Kırmızı Oda’da her hafta farklı bir hikaye anlatılmaktadır. Dizideki Boncuk karakterinin hikayesi birçok izleyici tarafından ilgi gördü. İlk başta gerçekte var olmayan dedeleri gören Boncuk, sonradan Can diye birini hayal edip ona aşık olmuştu. İlaçlarını almayan Boncuk dizinin son bölümünde herkesi duygulandırmıştı.

Boncuk öldü mü?

Tedavisi için alması gereken ilaçları kullanmayan Boncuk tekrar eski haline döndü. Dedeler ve Can'ı yeniden görmeye başlayan Boncuk’un durumu daha da kötüleşti. Eşi Sadık'ın Hollanda'ya geri dönmesi ve ablasının ona kötü davranmasından dolayı Boncuk intihar etti. Can’ın hayali ile intihar eden Boncuk kamyonun çarpması ile izleyicileri üzdü.

Kitaba göre Boncuk’un hikayesi nasıl bitiyor?

Gülseren Budaycıoğlu’nun ‘Madalyonun İçi’ kitabında Boncuk karakterinin Emine ismi ile anlatılıyor. Emine uzun süredir yurtdışında yaşayan ve üç çocuk annesidir. Kitapta üç sene öncesine kadar gayet sıradan bir hayatı olan Emine’nin kendisini kimsenin dinlememesi ve anlamamasından dolayı şikayet eder. Sesler duyduğunu ve kendisinin başkalarının istediğini anlatır. Emine, Doktor Hanım’a Hollanda’da hiç arkadaşı olmadığını ve kocasının da kendisi gibi arkadaşı olmadığını anlatır. Ancak seans burada son bulur. Doktor, Emine’ye ilaç verip bir ay sonrasına randevu verir ama Emine bir daha seansa gelmez.