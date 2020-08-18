İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
Beşiktaş'tan Papiss Demba Cisse'ye yeni teklif!
Beşiktaş'tan Papiss Demba Cisse'ye yeni...
Hülya Avşar'dan kardeşi Helin Avşar'a 'Azmine helal olsun'
Son Dakika
Hülya Avşar'dan kardeşi Helin Avşar'a...
İsrail savaş uçakları Gazze'deki noktalara hava saldırısı gerçekleştirdi
İsrail savaş uçakları Gazze'deki noktalara...
Barcelona'nın genç oyuncusundan üzücü haber geldi! Samuel Umtiti’nin Covid-19 virüsü testi pozitif çıktı
Barcelona'nın genç oyuncusundan üzücü haber...

Kim Milyoner Olmak İster yeni sezon yayın tarihi belli oldu

Kim Milyoner Olmak İster 2020-2021 yeni sezonu ne zaman başlayacak merak ediliyor. ATV ekranlarının sevilen bilgi yarışmasına koronavirüs nedeniyle ara verilmişti. ATV sevilen yarışmanın yeni sezon yayın tarihini duyurdu.

18 Ağustos 2020 Salı 00:50
Kim Milyoner Olmak İster yeni sezon yayın tarihi belli oldu
Takip Et:

ATV ekranlarının sevilen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster her yıl beğeniyle takip edilen programlardan biridir. Yarışma uzun yıllardır yayınlanmasına rağmen ilk günkü heyecanıyla ekranlardaki yerini alıyor. Sevilen yarışma programı geçen sezon 15 Ağustos tarihinde sezon finali yapmıştı.

Kim Milyoner Olmak İster yarışması 2021 sezonu ne zaman başlayacak?


2011 yılında yayın hayatına başlayan sevilen bilgi yarışmasını ilk olarak Kenan Işık sunmuştu. Işık’ın 2014 yılında beyin kanaması geçirmesinin ardından sırasıyla Selçuk Yöntem, Murat Yıldırım gibi isimler sunucu olarak görev almıştı. Son olarak ise yarışmayı yakışıklı oyuncu Kenan İmirzalıoğlu sunmaya başlamıştı.

Yarışmaya 15 Ağustos tarihinde koronavirüs nedeniyle ara verilmişti. Sevilen yarışma programının Ekim ayında yeniden ekranlarda olması bekleniyor. Yarışma koronavirüs tedbirleri kapsamında seyirci alınmazken, seyirciye sorma hakkı yerine de uzmana sor joker hakkı getirildi. Uzman kişi ise yarışmada ilk ve tek 1 milyon kazanan kişi olan Arda oldu. Yeni sezonda uzmana sor hakkı yerini seyirci joker hakkına bırakacak.



Son Güncelleme: 18.08.2020 00:50
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
ATVKim Milyoner Olmak İster
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
MasterChef Wallison Kimdir? Walison Fonseca Hakkında Bilinmeyenler
MasterChef Wallison Kimdir? Walison Fonseca Hakkında Bilinmeyenler
MasterChef 2020 Yarışmacılarından Çağla Levent Kimdir? Çağla Levent Hakkında Bilinmeyenler
MasterChef 2020 Yarışmacılarından Çağla Levent Kimdir? Çağla Levent Hakkında Bilinmeyenler
Atiye dizisi için 2. sezon tarihi belli oldu
Atiye dizisi için 2. sezon tarihi belli oldu
Fox TV Bay Yanlış dizisi oyuncuları kimler? Dizi konusu ve oyuncu karakterleri
Fox TV Bay Yanlış dizisi oyuncuları kimler? Dizi konusu ve oyuncu karakterleri
Ay Yapım'dan Ozan Güven'in ayrılması hakkında ilk açıklama geldi
Ay Yapım'dan Ozan Güven'in ayrılması hakkında ilk açıklama geldi
Ramo 2. sezon tanıtımı yayınlandı!
Ramo 2. sezon tanıtımı yayınlandı!

Popüler Haberler

RP eski milletvekili Hasan Dikici kimdir? Hasan Dikici biyografisi
Kim Milyoner Olmak İster yeni sezon yayın tarihi belli oldu
SGK veya Bağ-Kur prim borcu olanlara kredi ile emekli olma imkanı
Vakıfbank düşük faizli konut kredisi kampanyası! Vakıfbank Sarı Panjur ev kredisi ile yüzde 0.87 faizli konut kredisi verilecek!
Yenilenen Nissan Micra teknik özellikleri ortaya çıktı! Yeni Nissan Micra özellikleri ve fiyatları
Sen Çal Kapımı Serkan Bolat’ın Yok Günü ne anlama geliyor? Serkan Bolat 19 Ağustos neden yok?
Şahıs ödemeleri nasıl yapılır? Şahıs ödemesi hesap tanımlama işlemi nedir?
Bim aktüel indirim kataloğu 18 Ağustos 2020 Salı ürünleri
Altın ne kadar oldu? 18 Ağustos 2020 Salı Güncel altın fiyatları 18 Ağustos 2020 Salı – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı
Bugün gram altın ne kadar oldu? 18 Ağustos 2020 Salı güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları
2020 hayvancılık hibe destekleri nasıl alınır, şartları nelerdir?
Günlük burç yorumları 16 Haziran 2019 Pazar - Burcunuza göre günlük yaşantınızdaki süprizler ve değişimler
Banka kredi çekme masrafları ne kadardır? Banka kredi masraf bedeli
Masterchef Türkiye yeni sezon ne zaman başlayacak? MasterChef başvurusu nereden yapılır?
Serbest muhasebeci mali müşavir olma sınavı 2020 takvimi ve şartları
Yedek subay nasıl olunur, yedek subay olma şartları nelerdir? Yedek subay başvuruları
TRT 1 Tövbeler Olsun kaç bölüm sürecek, ne zaman final yapacak?
N11 altın kampanyası ile 50 TL indirim kuponu kazanabilirsiniz! 17-25 Ağustos 2020 tarihlerinde geçerli fırsatları kaçırmayın
Güz Masalı dizisi kaç bölüm sürecek, ne zaman bitecek? Güz Masalı dizisi ne zaman final yapacak?
Vakıfbank emekliye promosyon kampanyası ile emeklilere 750 TL promosyon ödemesi
Türkiye'de illerin plaka sıralaması ve telefon kodları

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.