Kim Milyoner Olmak İster yeni bölüm var mı, yok mu? 27 Şubat 2021 Cumartesi Milyoner yarışması neden yok, bitti mi?

ATV'nin sevilen yarışma programı geçtiğimiz hafta yayınlanmadığından izleyicile tarafından merak ediliyor? Yarışma programında son durum nedir? Yılların bitmeyen yarışması, ekranların en çok takip edilen yarışmadır.

Kenan İmirzalıoğlu'nun bir başka projede yer alacağı konusu gündemde sıcaklığını koruyor.yarışmasının henüz final tarihi yayınlanmadı. Final yapıp yapmayacağı bilinmiyor. Cumartesi günü ATV yayın akışında yerini almayan yarışma programının akibeti kafalarda soru işareti uyandırıyor. ATV tarafından herhangi bir açıklama yapılmadı. Neden yayınlanmadığı hala bilinmiyor.

Yarışma yıllardır devam ediyordu. Programı her sunan yerini koruyarak sevilen sunucular listesine adını yazdırdı. Şu an net olmamakla birlikte acaba sunucu mu aranıyor sorusu gündemde.

Yarışmayı ilk sunan Kenan Işık, hastalanıp durumun ciddiyetini koruduğundan yarışmayı sırasıyla; Engin Altan Düzyatan, Zafer Ergin, Selçuk Yöntem, Murat Yıldırım ve Kenan İmirzalıoğlu sunmuştu. Yarışmacının yeni sunucusu olacak mı olmayacak mı merak sorusu.