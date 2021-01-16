ATV ekranlarında yayınlanan ve Kenan İmirzalıoğlu tarafından sunulan Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının bu akşam ekranlarda olmaması ve yerine Maraşlı dizisinin yayınlanması izleyiciler tarafından programın neden yayınlanmadığı sorusunun merak edilmesine yol açtı.

Her Cumartesi yayınlanan ve Kenan İmirzalıoğlu tarafından sunulan program bu Cumartesi günü yayınlanmadı ve yerine yeni bir dizi olan Maraşlı yayınlandı.

Kim Milyoner Olmak İster yeni bölüm neden yok?

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının bu akşam neden yayınlanmadığı henüz bilinmiyor. Kanaldan ya da Kenan İmirzalıoğlu tarafından bir açıklama yapılmadı.