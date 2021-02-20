Kim Milyoner Olmak İster yayından mı kaldırıldı? Yeni bölüm neden yok?

20 Şubat 2021 Cumartesi akşamı yani bugün saat 20:00’de ATV ekranlarında yayınlanması beklenen Kim Milyoner Olmak İster isimli yarışmanın yeni bölümü ekranlara gelmeyecek. Bu hafta yarışma yerine, ATV’nin yeni dizisi Kardeşlerim isimli dizi ekranlara gelecek.

Kim Milyoner Olmak İster isimli yarışma programının yayından kaldırıldığına dair çıkan söylentiler doğru olmazken, yarışmanın yeni bölümünün hangi gün yayınlanacağına dair bir açıklama da yapılmış değil.

20.02.2021 Cumartesi ATV yayın akışı

07.30 ATV'de Hafta Sonu

10.00 Kediler ve Köpekler (Yabancı Sinema)

11.40 Maraşlı (Tkr)

15.20 Bir Zamanlar Çukurova (Tkr)

19.00 ATV Ana Haber Bülteni

20.00 Kardeşlerim (1. Bölüm)

22.30 20.00 Kardeşlerim( Tkr)

01.30 Kanatsız Kuşlar (Tkr)

04.20 Bir Zamanlar Çukurova ( Tkr)