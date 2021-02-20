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Kim Milyoner Olmak İster yayından mı kaldırıldı? Yeni bölüm neden yok?

ATV ekranlarının sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster’in 20 Şubat 2021 Cumartesi günü yayınlanacak yeni bölümü ekranlara gelmiyor. ATV’de yeni başlayacak olan Kardeşlerim isimli dizi nedeni ile programın yeni bölümünün yayınlanmayacağı açıklanırken, program yayından mı kalktı yoksa günü mü değişti merak ediliyor. Ayrıntılar haberimizin devamında.

20 Şubat 2021 Cumartesi 20:22
Kim Milyoner Olmak İster yayından mı kaldırıldı? Yeni bölüm neden yok?
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20 Şubat 2021 Cumartesi akşamı yani bugün saat 20:00’de ATV ekranlarında yayınlanması beklenen Kim Milyoner Olmak İster isimli yarışmanın yeni bölümü ekranlara gelmeyecek. Bu hafta yarışma yerine, ATV’nin yeni dizisi Kardeşlerim isimli dizi ekranlara gelecek.

Kim Milyoner Olmak İster isimli yarışma programının yayından kaldırıldığına dair çıkan söylentiler doğru olmazken, yarışmanın yeni bölümünün hangi gün yayınlanacağına dair bir açıklama da yapılmış değil.

20.02.2021 Cumartesi ATV yayın akışı

07.30 ATV'de Hafta Sonu

10.00 Kediler ve Köpekler (Yabancı Sinema)

11.40 Maraşlı (Tkr)

15.20 Bir Zamanlar Çukurova (Tkr)

19.00 ATV Ana Haber Bülteni

20.00 Kardeşlerim (1. Bölüm)

22.30 20.00 Kardeşlerim( Tkr)

01.30 Kanatsız Kuşlar (Tkr)

04.20 Bir Zamanlar Çukurova ( Tkr)



Son Güncelleme: 20.02.2021 20:22
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KimMilyonerOlmakIster
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