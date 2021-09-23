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Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının yeni sezonu ne zaman?

Kim Milyoner Olmak İster yarışma programı ATV'de yayınlanmaktadır. Yarışma televizyon ekranlarının en sevilen yarışma programlarından biridir. Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının yeni sezonunun tarihi merak ediliyor. Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının yeni sezonu ne zaman? Bu haberimizde Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının yeni sezonunu sizler için derledik. İşte Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının yeni sezonu...

23 Eylül 2021 Perşembe 21:49
Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının yeni sezonu ne zaman?
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Kim Milyoner İster yarışması Atv’nin en uzun soluklu yarışması oldu. Uzun zamandan beri ekranda olan yarışmayı Kenan İmirzalıoğlu sunmaktadır. Yarışmanın yeni sezonunun ne zaman yayınlanacağı araştırılmaktadır. Kim Milyoner Olmak İster yeni sezon ne zaman?

Kim Milyoner Olmak İster yeni sezon

Kim Milyoner Olmak İster ATV ekranında sevenleriyle buluşup rakiplerine büyük paralar kazandırmayı hedefleyen yarışma, bu sezon Kenan İmirzalıoğlu'nun tanıtımını yaptığı ATV ekranında taraftar toplamayı planlıyor. Yeni sezonda Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının artık her Cuma akşamı saat 20:00'de seyirciyle buluşması planlanıyor. Yeni sezonun ilk bölümü 24 Eylül Cuma akşamı saat 20:00'de "Kim Milyoner Olmak İster" hayranlarıyla buluşacak. Yeni sezonda 11 sorudan kazanılan paranın değişmesiyle "Kim Milyoner Olmak İster" yarışma programı, yeni para ağacı hakkında birçok detaylı bilgiyi içeren yeni bir para ağacıyla başlayacak. Programın yeni formatı merak edilmektedir.


Son Güncelleme: 23.09.2021 21:49
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Kim Milyoner Olmak İster Yeni Sezon Ne Zaman?Kim Milyoner Olmak İster
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