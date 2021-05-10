Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında sevgilisine sürpriz yaparak evlilik teklifi eden yarışmacı, bakın Sihirli Annem dizisinin hangi oyuncusu

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında sevgilisine evlilik teklifi eden yarışmacının, Sihirli Annem dizisinde 'Kerem' rolünü canlandırmaktaydı.

Sihirli Annem ‘de rol almıştı

Asıl olarak İtalyan kökenli olan ve 29 yaşındaki istanbul’da doğup büyüyen Michele Cedolin'in yıllar öncesi fenomen olan sihirli annem dizisinin Kerem’ i dir. Günümüzde hala adı anılan ve yeni bir prodüksiyon içeriğiyle devam eden dizide ne yazık ki Cedolin çocukluk yıllarında yer almıştı. Şimdilerde iyi bir akademisyen.

Galatasaray üniversitesinde çalışmakta

Yakışıklı yarışmacı Michele Cedolin İstanbul Galatasaray lisesinden mezun olmuş. Ve daha sonraları Galatasaray Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümünü kazanarak bitirmiştir. Ardından yine aynı üniversitede Yüksek lisansını ve doktora eğitimini tamamlayıp Galatasaray Üniversitesinde akademisyen olarak öğrencilere eğitim vermektedir.