Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında sevgilisine sürpriz yaparak evlilik teklifi eden yarışmacı, bakın Sihirli Annem dizisinin hangi oyuncusu

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında sevgilisine evlilik teklifi eden yarışmacının, Sihirli Annem dizisinde 'Kerem' rolünü canlandırmaktaydı.
Sihirli Annem ‘de rol almıştı
Galatasaray üniversitesinde çalışmakta
Yakışıklı yarışmacı Michele Cedolin İstanbul Galatasaray lisesinden mezun olmuş. Ve daha sonraları Galatasaray Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümünü kazanarak bitirmiştir. Ardından yine aynı üniversitede Yüksek lisansını ve doktora eğitimini tamamlayıp Galatasaray Üniversitesinde akademisyen olarak öğrencilere eğitim vermektedir.
Son Güncelleme: 10.05.2021 14:08