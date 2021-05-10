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Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında sevgilisine sürpriz yaparak evlilik teklifi eden yarışmacı, bakın Sihirli Annem dizisinin hangi oyuncusu

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında geçtiğimiz bölüm olay ve mutluk verici bir an yaşandı. Yarışmacı Michele Cedolin tv ekranlarında sevgilisine evlilik teklifi etti. Genç çift mutlulukları ekran karşısındaki izleyiciye de yansıdı. Sürpriz olaydan sonraysa yarışmacının sihirli annem dizisinde eski bir karakteri canlandırdığı öğrenildi. Kim Milyoner Olmak İster'de sevgilisine evlilik teklifi eden Michele Cedolin'in, Sihirli Annem dizisinin hangi oyuncusu olduğu araştırılmaya başladı. Bizde haberimiz de bu sorunun cevabını size vererek şaşırmak istedik...

10 Mayıs 2021 Pazartesi 14:08
Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında sevgilisine sürpriz yaparak evlilik teklifi eden yarışmacı, bakın Sihirli Annem dizisinin hangi oyuncusu
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Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında sevgilisine evlilik teklifi eden yarışmacının, Sihirli Annem dizisinde 'Kerem' rolünü canlandırmaktaydı.

Sihirli Annem ‘de rol almıştı

Asıl olarak İtalyan kökenli olan ve 29 yaşındaki istanbul’da doğup büyüyen Michele Cedolin'in yıllar öncesi fenomen olan sihirli annem dizisinin Kerem’ i dir.  Günümüzde hala adı anılan ve yeni bir prodüksiyon içeriğiyle devam eden dizide ne yazık ki Cedolin çocukluk yıllarında yer almıştı. Şimdilerde iyi bir akademisyen.

Galatasaray üniversitesinde çalışmakta

Yakışıklı yarışmacı Michele Cedolin İstanbul Galatasaray lisesinden mezun olmuş. Ve daha sonraları Galatasaray Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümünü kazanarak bitirmiştir. Ardından yine aynı üniversitede Yüksek lisansını ve doktora eğitimini tamamlayıp Galatasaray Üniversitesinde akademisyen olarak öğrencilere eğitim vermektedir.


Son Güncelleme: 10.05.2021 14:08
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KimmilyonerolmakisterMichelecedolinEvlilikteklifiSihirliannemKerem
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