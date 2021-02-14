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Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında çıkan soru sosyal medyayı ikiye böldü! Galatasaray mı Beşiktaş mı?

Hangi futbol takımı diğer üçünden daha önce kurulmuştur ve TFF tarafından ilk resmi futbol takımı şeklinde tanımlanır sorusunun cevabı sosyal medyayı ikiye böldü.

14 Şubat 2021 Pazar 13:18
Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında çıkan soru sosyal medyayı ikiye böldü! Galatasaray mı Beşiktaş mı?
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Cumartesi günleri saat 20:00'da ATV ekranlarında Kenan İmirzalıoğlu'nun sunuculuğunda seyircilerin karşısında olan Kim Milyoner Olmak İster yarışması, çeşitli yarışmacıları ve sorularıyla gündemde yer alıyor. Yarışmada son olarak spor alanıyla alakalı sorulan soru sosyal medyada çok konuşulan konular arasında yer aldı.

Bahsi geçen soruda, TFF tarafından ilk resmi futbol takımı şeklinde tanınan kulübün kim olduğu sorunun cevabı arandı. Bu sorunun cevabıysa sosyal medyada tartışmaların odağı oldu. 

İşte bahsi geçen o soru

Soru: Hangi futbol takımı diğer üçünden daha önce kurulmuştur ve TFF tarafından ilk resmi futbol takımı şeklinde tanımlanır?

A: Vefa

B: Beşiktaş

C: Fenerbahçe

D: Galatasaray

Yarışmacının verdiği yanıt Beşiktaş oldu. Doğru cevapsa D şıkkı Galatasaray oldu. Ancak 1903 jimnastik kulübü olarak kurulduğundan dolayı  TFF'nin ilk futbol takımı diye tanımış olduğu Galatasaray’dır. Beşiktaş futbol takımıysa 1909 tarihinde kuruldu. 

 



Son Güncelleme: 14.02.2021 13:18
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Anahtar Kelimeler:
Kim Milyoner Olmak İsterSoruGalatasarayBeşiktaş
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