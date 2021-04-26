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Kim Milyoner Olmak İster? yarışması ne zaman başlayacak? ATV Kim Milyoner Olmak İster? yeni bölüm fragmanı

ATV'nin sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'in yayın tarihi belli oldu. İzleyicinin merakla beklediği yarışma programının 932. bölümünün fragmanı yayınlandı. İşte detaylar...

26 Nisan 2021 Pazartesi 02:00
Kim Milyoner Olmak İster? yarışması ne zaman başlayacak? ATV Kim Milyoner Olmak İster? yeni bölüm fragmanı
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Yakışıklı oyuncu Kenan İmirzalioğlu’nun sunuculuğunu yaptığı ve ekranların sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster’in yeni bölüm fragmanı yayınlandı. ATV’de izleyici karşısına çıkan yarışma 932. bölümü ile izleyiciye keyifli dakikalar yaşatmaya devam edecek.

Bilgi yarışmasının 932. bölümü 2 Mayısıs Pazar akşamı izleyici karşısına çıkacak.





Son Güncelleme: 26.04.2021 02:00
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Anahtar Kelimeler:
KimmilyonerolmakisterATVFragman
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