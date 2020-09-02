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Kim Milyoner Olmak İster yarışması ne zaman başlayacak? 2020 2021 Kim Milyoner olmak ister başlangıç tarihi

Son günlerde gündemde tartışmalara neden olan Kim Milyoner Olmak İster yarışması ne zaman başlayacak? 2020 2021 Kim Milyoner olmak ister başlangıç tarihi hakkında neler olup bittiğini birçok kişi merak ediyor. Kim Milyoner Olmak İster yarışması ne zaman başlayacak? ile ilgili olarak güncel bilgileri okurlarımızla 02.09.2020 tarihli haberimizde paylaştık.

02 Eylül 2020 Çarşamba 07:31
Kim Milyoner Olmak İster yarışması ne zaman başlayacak? 2020 2021 Kim Milyoner olmak ister başlangıç tarihi
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ATV ekranlarının sevilen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster her yıl beğeniyle takip edilen programlardan biridir. Yarışma uzun yıllardır yayınlanmasına rağmen ilk günkü heyecanıyla ekranlardaki yerini alıyor. Sevilen yarışma programı geçen sezon 15 Ağustos tarihinde sezon finali yapmıştı.

Kim Milyoner Olmak İster yarışması 2021 sezonu ne zaman başlayacak?


2011 yılında yayın hayatına başlayan sevilen bilgi yarışmasını ilk olarak Kenan Işık sunmuştu. Işık’ın 2014 yılında beyin kanaması geçirmesinin ardından sırasıyla Selçuk Yöntem, Murat Yıldırım gibi isimler sunucu olarak görev almıştı. Son olarak ise yarışmayı yakışıklı oyuncu Kenan İmirzalıoğlu sunmaya başlamıştı.

Yarışmaya 15 Ağustos tarihinde koronavirüs nedeniyle ara verilmişti. Sevilen yarışma programının Ekim ayında yeniden ekranlarda olması bekleniyor. Yarışma koronavirüs tedbirleri kapsamında seyirci alınmazken, seyirciye sorma hakkı yerine de uzmana sor joker hakkı getirildi. Uzman kişi ise yarışmada ilk ve tek 1 milyon kazanan kişi olan Arda oldu. Yeni sezonda uzmana sor hakkı yerini seyirci joker hakkına bırakacak.



Son Güncelleme: 02.09.2020 07:31
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ATVKim Milyoner Olmak İster
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