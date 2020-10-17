Kim Milyoner Olmak İster yarışmacısı Hikmet Karakurt kimdir? Urfalı Hikmet Karakurt 250 Bin TL'lik ve 1 milyonluk soruları

Kim Milyoner Olmak İster adlı ekranların vazgeçilmez yarışmasına katılan Şanlıurfalı Hikmet Karakurt, 125. 000 Türk Lirası değerindeki soruyu doğru bilmesinin üzerine gündemdeki yerini almış oldu. Eğer Karakurt, önümüzdeki hafta karşısına çıkacak olan 2 soruyuda doğru cevaplar ise 1 milyon Türk Lirası değerindeki ödülü alacak ve bir milyoner olacak.

Kenan İmirzalıoğlu’ nun sunumunda gerçekleşen Kim Milyoner Olmak İster programının 10 Ekim tarihinde ekranlara gelen bölümünde Türkiye Hikmet Karakurt ile tanıştı. 22 yaşında olan Şanlıurfalı Hikmet Karakurt, karşısına gelen sorulara doğru yanıtlar vererek 250. 000 Türk Lirası değerindeki soruya kadar çıkmayı başardı. 10 Ekim tarihinde ise bu başarısı ile birlikte sosyal medyanın gündemine taşındı.

Hikmet Karakurt:

10 kişilik bir ailenin en büyük evladı olan 22 yaşındaki Hikmet Karakurt, 125. 000 Türk Lirası değerindeki soruya doğru cevap vererek finale doğru olan macerasına devam edecek. Hikmet Karakurt, “1 dakika ve 30 saniye süre içerisinde en fazla beton blok kırma rekorlarına da sahip olan Ali Bahçetepe, bir seferde en fazla kaç tane beton blok kırma rekoruna 2015 senesinde kaç beton blok kırarak ismini yazdırmıştır?” sorusuna doğru cevap vererek 125. 000 Türk Lirasının sahibi oldu.

250. 000 Türk Lirası değerindeki soruya gelen Karakurt, önümüzdeki haftada 250. 000 Türk Lirası değerindeki soruya cevap verdiği taktirde milyoner olma imkanı yakalayacak!

Programa annesi Halime Karakurt ile birlikte gelen üniversite öğrencisi Hikmet Karakurt’ a sunuculuk görevini yapan Kenan İmirzalıoğlu “Kazandığın para öldülü ile ne yapacaksın?” diye sordu. Karakurt’ un yanıtı ise ekran başındaki izleyicileri duygulandırdı. Karakurt kazanacağı para öldülünü kardeşlerinin eğitim masraflarına harcayacağını söyledi.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu ise sosyal medya üzerinden, “Bravo Hikmet! Azim, sebat ve tevazu. Senin gibi gençler var oldukça umudumuz baki kalacak” ifadelerini kullandı.