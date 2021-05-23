Kim Milyoner Olmak İster yarışma başvuru formu ve katılım şartları

ATV ekranlarında uzun süredir yayınlanan bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster? Yarışması son dönemde gündemin zirvesinde yer alıyor.

Yakın dönem içerisinde genç bir yarışmacının tüm soruları bilerek 1.000.000 TL para ödülünü kazanması programın seyirciler arasında çokça konuşulmasına neden oldu.

Kim Milyoner Olmak İster? Yarışmasında Kaç Soru Soruluyor?

Yarışma formatına bakıldığında büyük ödül olan 1.000.000 TL’nin kazanılabilmesi için 12 tane sorunun doğru yanıtlanması gerekiyor. Toplamda 4 joker hakkı tanınıyor ve bunlardan 3 tanesi ilk sorudan itibaren 4. Joker hakkı ise 7. Sorunun doğru bilinmesi ardından veriliyor.

Aşağıdaki kısımda yarışma kapsamında sorulara göre para ödülleri listelenmiştir.

1. Soru 500 TL

2. Soru 1.000 TL (1. Baraj)

3. Soru 2.000 TL

4. Soru 3.000 TL

5. Soru 5.000 TL

6. Soru 7.500 TL

7. Soru 15.000 TL (2. Baraj)

8. Soru 30.000 TL

9. Soru 60.000 TL

10. Soru 125.000 TL

11. Soru 250.000 TL

12. Soru 1.000.000 TL (Büyük Ödül)

Kim Milyoner Olmak İster? Başvuru Nasıl Yapılır?

Kim Milyoner Olmak İster? Yarışmasına katılım gösterilebilmesi için adayların özel koşulları sağlamalarına gerek duyulmuyor. Adaylar öncelikle intenet üzerinden bir başvuru formu dolduruyorlar. Sonrasında bu formlar ilgili ekip tarafından inceleniyor ve duruma göre seçilen adaylar 1. Mülakata çağırılıyorlar. İlk mülakattan başarı ile ayrılan adaylar 2. Mülakata katılım gösteriyorlar. Sonrasında yine başarı elde edilirse stüdyoda yarışmak için herkese bir sıra veriliyor. Sıra yarışmacılara geldiğinde belirtilen tarihte ATV stüdyolarına giderek performanslarını sergiliyorlar.

Başvuru Formunda Sorulan Sorular?

Aşağıdaki kısımda ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster? Yarışmasının başvuru formunda sorulan sorular yer almaktadır.

Konuştuğunuz Diller

Medeni Durumunuz Nedir?

Çocuğunuz var mı?

Hobileriniz

En Beğendiğiniz Üç Kitap

En Beğendiğiniz Üç Film

Okuduğunuz Dergi ve Gazeteler

Dinlediğiniz Müzik Türü Nedir?

Özel Bir Yeteneğiniz var mı? (Var-Yok)

Yurtdışında Nereleri Gördünüz?

Daha Önce “Kim Milyoner Olmak İster” Mülakat Görüşmesine Katıldınız mı?

Daha Önce Bir Yarışma Programına katıldınız mı?

Programda hedeflediğiniz para ödülü ne kadar? Hedeflediğiniz para ödülünü kazanırsanız ne yapacaksınız?

Kendinizi nasıl tanımlarsınız?

1 Milyon TL değerindeki soruyu siz soracak olsanız ne sorardınız?

Sormuş olduğunuz 1 Milyon TL değerindeki sorunun cevabı?

Başvuru Formunda Doldurulması Gereken Bilgiler

Kim Milyoner Olmak İster? Yarışmasının başvuru formunu doldurulması sırasında bazı kişisel bilgilerin de eklenmesi gerekmektedir. Bu bilgiler aşağıdaki kısımda yer alan görüntülerde belirtilmiştir.

Başvuru Sonuçları Ne Zaman Açıklanıyor?

Kim Milyoner Olmak İster? Yarışmasına başvuru yapılması ardından başvurunun sonucunun ne olduğunu öğrenmek için yetkililer tarafından aranılmasının beklenmesine gerek yoktur. Başvurunun yapılması takibindeki Salı günü Kim Milyoner Olmak İster? Yarışmasına kabul edilen adayların isimleri duyurulmaktadır. Bu işlem sonrasında zaten bir süre sonra adaylar yarışmaya katılım gösterebileceklerinin haberini ATV yetkilileri tarafından aranarak öğreneceklerdir.