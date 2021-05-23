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Kim Milyoner Olmak ister whatsapp başvuru hattı numarası ve başvuru formu

ATV ekranlarında uzun süredir yayınlanan bilgi yarışması programı Kim Milyoner Olmak İster? Kenan İmirzalıoğlu’nun sunumu ile başarılı yayın hayatına devam ediyor. Yarışmaya başvurabilmek için WhatsApp uygulaması da kullanılabiliyor. İşte Kim Milyoner Olmak İster? yarışması whatsapp başvuru hattı numarası ve başvuru formu hakkındaki tüm detaylar…

23 Mayıs 2021 Pazar 15:43
Kim Milyoner Olmak ister whatsapp başvuru hattı numarası ve başvuru formu
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ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster? yarışması başarılı yayın hayatına devam ediyor. Kenan İmirzalıoğlu’nun sunumu ile ekranlardaki yerini alan bilgi yarışması hakkındaki ayrıntılar yarışmaya katılmak isteyen kişiler tarafından merakla araştırılıyor.

Kim Milyoner Olmak İster? yarışmasına başvurular WhatsApp uygulaması üzerinden de yapılabiliyor. WhatsApp üzerinden başvuru yapılabilmesi için aşağıdaki kısımda yer verilen adımların takip edilmesi gerekmektedir.

Öncelikle başvuru yapacak herkesin 18 yaşından büyük olması gerekmektedir. WhatsApp üzerinden başvuru yapılabilmesi için aşağıdaki kısımda yer alan telefon numarasının rehbere eklenmesi gerekmektedir.

  • 0553 043 4343

Sonrasında programa kayıt olunabilmesi için kişilerin kendilerini tanıtan bir video çekmeleri gerekmektedir. Çekile video içerisinde aşağıdaki kısımda yer alan bilgilerin yer alması gerekmektedir.

  • Ad Soyad
  • Doğum Yılınız
  • Doğdunuz Şehir
  • Yaşadığınız Şehir
  • Ailenizin Yaşadığı Şehir
  • Aslen Nerelisiniz?
  • Telefon (Ev)
  • Telefon (İş)
  • Telefon (Cep)*En Son Mezun Olunan Okul ve Bölüm (YURT DISINDA OKU ISENIZ BUNU MUTLAKA BELIRTINIZ)
  • Şuan Okuduğunuz Okul (YURT DISINDA OKU ISENIZ BUNU MUTLAKA BELIRTINIZ)
  • E-Posta Adresi
  • Meslek Durumu
  • Babanızın Mesleği
  • Annenizin Mesleği
  • Yaşadığınız ve devam etmekte olan bir sağlık sorununuz var mı? ( Var Yada Yok )
  • Konuştuğunuz Diller
  • Medeni Durumunuz Nedir?
  • Çocuğunuz var mı? ( Var Yada Yok )
  • Hobileriniz
  • En Beğendiğiniz Üç Kitap
  • En Beğendiğiniz Üç Film
  • Okuduğunuz Dergi ve Gazeteler
  • Dinlediğiniz Müzik Türü Nedir?
  • Özel Bir Yeteneğiniz var mı? ( Var Yada Yok )
  • Yurtdışında Nereleri Gördünüz?
  • Daha Önce “Kim Milyoner Olmak İster” Mülakat Görüşmesine Katıldınız mı? ( Evet Yada Hayır )
  • Daha Önce Bir Yarışma Programına katıldınız mı? ( Evet Yada Hayır )
  • Programda hedeflediğiniz para ödülü ne kadar? Hedeflediğiniz para ödülünü kazanırsanız ne yapacaksınız?
  • Kendinizi nasıl tanımlarsınız?
  • 1 Milyon TL değerindeki soruyu siz soracak olsanız ne sorardınız?
  • Sormuş olduğunuz 1 Milyon TL değerindeki sorunun cevabı nedir.

Bu bilgilerin video içerisinde verilmesi sonrasında çekilen videonun WhatsApp üzerinden belirtmiş olduğumuz numaraya gönderilmesi gerekmektedir.


Son Güncelleme: 23.05.2021 15:43
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