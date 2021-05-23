Kim Milyoner Olmak ister whatsapp başvuru hattı numarası ve başvuru formu

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster? yarışması başarılı yayın hayatına devam ediyor. Kenan İmirzalıoğlu’nun sunumu ile ekranlardaki yerini alan bilgi yarışması hakkındaki ayrıntılar yarışmaya katılmak isteyen kişiler tarafından merakla araştırılıyor.

Kim Milyoner Olmak İster? yarışmasına başvurular WhatsApp uygulaması üzerinden de yapılabiliyor. WhatsApp üzerinden başvuru yapılabilmesi için aşağıdaki kısımda yer verilen adımların takip edilmesi gerekmektedir.

0553 043 4343

Öncelikle başvuru yapacak herkesin 18 yaşından büyük olması gerekmektedir. WhatsApp üzerinden başvuru yapılabilmesi için aşağıdaki kısımda yer alan telefon numarasının rehbere eklenmesi gerekmektedir.

Sonrasında programa kayıt olunabilmesi için kişilerin kendilerini tanıtan bir video çekmeleri gerekmektedir. Çekile video içerisinde aşağıdaki kısımda yer alan bilgilerin yer alması gerekmektedir.

Ad Soyad

Doğum Yılınız

Doğdunuz Şehir

Yaşadığınız Şehir

Ailenizin Yaşadığı Şehir

Aslen Nerelisiniz?

Telefon (Ev)

Telefon (İş)

Telefon (Cep)*En Son Mezun Olunan Okul ve Bölüm (YURT DISINDA OKU ISENIZ BUNU MUTLAKA BELIRTINIZ)

Şuan Okuduğunuz Okul (YURT DISINDA OKU ISENIZ BUNU MUTLAKA BELIRTINIZ)

E-Posta Adresi

Meslek Durumu

Babanızın Mesleği

Annenizin Mesleği

Yaşadığınız ve devam etmekte olan bir sağlık sorununuz var mı? ( Var Yada Yok )

Konuştuğunuz Diller

Medeni Durumunuz Nedir?

Çocuğunuz var mı? ( Var Yada Yok )

Hobileriniz

En Beğendiğiniz Üç Kitap

En Beğendiğiniz Üç Film

Okuduğunuz Dergi ve Gazeteler

Dinlediğiniz Müzik Türü Nedir?

Özel Bir Yeteneğiniz var mı? ( Var Yada Yok )

Yurtdışında Nereleri Gördünüz?

Daha Önce “Kim Milyoner Olmak İster” Mülakat Görüşmesine Katıldınız mı? ( Evet Yada Hayır )

Daha Önce Bir Yarışma Programına katıldınız mı? ( Evet Yada Hayır )

Programda hedeflediğiniz para ödülü ne kadar? Hedeflediğiniz para ödülünü kazanırsanız ne yapacaksınız?

Kendinizi nasıl tanımlarsınız?

1 Milyon TL değerindeki soruyu siz soracak olsanız ne sorardınız?

Sormuş olduğunuz 1 Milyon TL değerindeki sorunun cevabı nedir.

Bu bilgilerin video içerisinde verilmesi sonrasında çekilen videonun WhatsApp üzerinden belirtmiş olduğumuz numaraya gönderilmesi gerekmektedir.