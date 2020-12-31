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Kim Milyoner Olmak İster Serdar Ortaç kimdir, kaç yaşında, nereli?

Kim Milyoner Olmak ister yarışması, her sene olduğu gibi bu senede Yılbaşı özel bölümü ile ekranlara gelecek. Bu özel bölümlerin formatında ise bilindiği üzere ünlüler yarışacak. Yarışmacı koltuğunda oturacak olan bir ünlümüz ise Serdar Ortaç’tır. Bizde bu haberimizde Serdar Ortaç hakkında kaç yaşında, nereli ve kim olduğu gibi soruları cevaplayacağız. İşte detaylar…

31 Aralık 2020 Perşembe 20:04
Kim Milyoner Olmak İster Serdar Ortaç kimdir, kaç yaşında, nereli?
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Kim Milyoner Olmak İster Yılbaşı özel bölümü ile yarışmacı koltuğunda oturacak olan ünlülerden birisi Serdar Ortaç oldu.
 

 

Kim Milyoner Olmak İster Yılbaşı Özel bölümünün yayın tarihi nedir

Kim Milyoner Olmak İster Yılbaşı Özel bölümü ekranlara senenin sonunda, yani 31 Aralık Perşembe gününde ekranlara gelecek.

 

 

Serdar Ortaç

 

 

1970 senesinin Şubat 16’sında gözlerini İstanbul’da dünyaya açmıştır. İlkokul eğitimlerini Koca Mustafa Paşa okulunda, orta öğretim ve lise eğitimini ise Suadiye Lisesi’nde bitirmiştir. Serdar Ortaç’ın mezun olduğu lise bölümüyse tona-tesviye bölümüdür. Üniversite eğitimlerini ise Bilkent Üniversitesi Amerikan Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde almaya başlayan Ortaç, bölümü bitirmeden üniversiteden ayrılmıştır.

 

1993 yılında İstanbul kapsamında özel radyo programlarda sunuculuk ve yapımcılık yapan Ortaç, programlarını dinleyen bir yapımcı tarafından keşfedilmiştir. Bunun üzerine Raks müzik şirketiyle sözleşme imzalamış ve o güne kadar yazdığı şarkıları, bizzat kendisinin seslendirme şansı olmuştur. Bunun üzerine Ortaç, 1994 senesinde ilk albümünü, “Aşk İçin- Karabiberim” adlı albümü yayınlamış ve müzik camiasına katılmıştır.

 

1996 senesinde ikinci albümü, “Yaz Yağmuru” nu yapmıştır. Bu albümde yer alan tüm şarkıları daha sonrasında İspanyolca dilinde seslendirmiştir. İspanyolca olarak seslendirdiği albüm Meksika’da yayınlanmıştır. Albümünün açılış şarkısı ise “Ben Adam Olmam” adlı parçanın İspanyolcaya çevirdiği versiyonu olan “Loco Para Amar” adlı parçadır ve bu parça Meksika radyolarında boy göstermiştir. Daha sonrasında ise Türkiye’de bu albümü ile ilgili İspanyolca bir single yaparak yayınlamıştır.

 

-3’üncü albümünün yani “Gecelerin Adamı” nın çıkış tarihi 1998 senesidir,

-4’üncü albümünün, yani “Bilsemki” 2000 yılında yayınlanmıştır,

-5’inci albümü olan “Okyanus” 2002 yılında hayranlarıyla buluştu,

-6’ıncı albümü ise, yani “Beni Unut/Çakra” 2004 yılında piyasada boy göstermiştir.

 

2001 senesinde, daha öncesinde Sibel Can tarafından seslendirilen “Padişah” adlı şarkı, bütün bir yıl boyunca en sevilen şarkı olmuştur. Bu beste “Milliyet Yılın Şarkısı” ödülünün sahibi de olmuştur.

 

2005 senesinin ilk haftalarında “Bu Şarkılar Kimin İçin” ismiyle Mavi Ağaç Yayımcılık tarafından ilk kitabı yayınlanmıştır. Aynı senenin içerisinde “Kral TV Video Müzik Ödülleri” adı altında; “En İyi Erkek Popçu” ve “En Çok Albüm Satan Şarkıcı” isimli ödüllerin sahibi olmuştur. Beste fabrikası olarak lakap takılan sanatçı hem yurt içinde hem de yurtdışında birçok konsere imza atmıştır.

 

1999 senesinde Serdar Ortaç, askerlikten kaçmak için hile yaptığı iddia edildi ve 10 seneye kadar ağır hapis ile yargılanmıştır. Kendisi 54 gün Mamak Askeri Cezaevi’nde mahkum olmuştur. 

 

 

Çapkınlıkları ile de gündeme gelmekte olan Ortaç’ın aşk defteri kalabalıktır. Serdar Ortaç zamanında; Banu Öztürk, Müge ve Selin Toktay gibi tanıdık isimler ile aşk yaşamıştır.

 

 

Kral TV Müzik Ödülleri töreninin de; MGD gecesinde Ahmet Kaya’ya takındığı davranışlar nedeniyle Cafer Arat tuvalet koridorunda Serdar Ortaç’ı yumruklamış ve iki dişini kırmıştır. Daha sonrasında Serdar Ortaç’a yaptığı saldırı nedeniyle Cafer Arat, tehdit ve kasten yaralama suçlarından 11 ay hapis cezası almıştır.

 

Ortaç, 2014 senesinde Litvanya kökenli manken olan Chloe Loughnan ile evlenmiştir. Daha sonrasında çift 2019 senesinde ayrılmıştır.

 

 

Serdar Ortaç’ın diskografisi

 
• 1994 senesinde “Aşk İçin”,
 
• 1996 senesinde “Yaz Yağmuru”,
 
• 1998 senesinde “Gecelerin Adamı”,
 
• 1999 senesinde “Bilsem ki”,
 
• 2000 yılında “Asrın Hatası”,
 
• 2002 senesinde “Okyanus”,
 
• 2004 yılında “Çakra”,
 
• 2006 senesinde “Mesafe”,
 
• 2008 yılında “Nefes”,
 
• 2010 senesinde “Kara Kedi”,
 
• 2014 yılında “Bana Göre Aşk”,
 
• 2015 senesinde “Çek Elini Kalbimden”,
 
• 2015 senesinde “Serdar Bizi Diskoya Götür”,
 
• 2016 yılında “Gıybet”.
 
 

Serdar Ortaç’ın aldığı ödüller

 
• 1994 senesinde, Kral TV Video Müzik Ödülleri’nde; en iyi çıkış yapan şarkıcı,
 
• 1997 yılında, Padişah adlı şarkısı ile yılın en sevilen şarkısı ödülünün sahibi olmuştur,
 
• 1999 senesinde, Hürriyet Altın Kelebek Ödülleri’nde; yılın en başarılı sanatçısı ödülünü almıştır,
 
• 2000 yılında Kral TV Müzik Ödülleri’nde; Pop Müzik’in en iyi erkek sanatçısı ödülünü aldı,
 
• 2003 senesinde, Radyo TV ve Oscarları; En İyi Show Programı- Serdar Ortaç’la Hep Beraber,
 
• 2005 yılında, Kral TV Video Müzik Ödülleri’nde; En iyi erkek popçu olarak seçildi.
 
• 2006 senesinde, Kral TV Video Müzik Ödülleri’nde; yılın klibi “Gitme”,
 
• Altın Kelebek Ödülleri’nde; Pop Müzik en iyi erkek sanatçı ve senenin şarkısı “Dansöz”,
 
• 2007 senesinde MÜ-YAP Müzik Ödülleri; senenin en çok satılan albümü “Mesafe”,
 
• 2009 senesinde Altın Kelebek; En İyi Pop Erkek Şarkıcısı,
 
• Kral TV Video Müzik Ödülleri Pop Müzik En İyi Erkek Sanatçı- Dijital Satış Elmas Ödülünün sahibi olmuştur,
 
• 2010 yılında Kral TV Video Müzik Ödülleri Kral Tv ve Kral FM özel ödülleri; Radyoların vazgeçilmez şarkıcısı ödülü,
 
• 2011 Balkanika TV- Balkan ödüllerinde senenin en iyi erkek sanatçısı,
 
• 2012 Kral TV Video Müzik Ödülleri; Radyolarda en çok yayınlanan şarkıcı,
 
• Baklanika TV- Balkan ödüllerinde senenin en iyi erkek sanatçısı ödülü ile- senenin projesi ödülü.


Son Güncelleme: 31.12.2020 20:04
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