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Kim Milyoner Olmak İster programında sorulan açık artırma sorusu seyirciyi ekrana kilitledi

Türkiye’nin uzun yıllardır severek izlenen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster seyirciyi bu akşam yeniden ekranlara kilitledi. Yarışmanın bu akşamki bölümünde sorulan açık artırma sitesi sorusunun cevabı seyirci tarafından merak konusu oldu. İşte o sorunun cevabı…

03 Mayıs 2021 Pazartesi 00:53
Kim Milyoner Olmak İster programında sorulan açık artırma sorusu seyirciyi ekrana kilitledi
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Ülkemizde ekranların en fazla kazandıran ve severek takip edilen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüyle bu akşam ekranlarda yer alıyor. Yarışma yine enteresan soruları ile seyirciyi ekran başına kilitlemeyi başardı. Yarışmada az evvel sorulan “İntenetteki bir açık artırma sitesinde boş bir kavanoz, içerisinde kimlerin soluduğu hava molekülleri olabileceği söylenerek 2005’te 529,99; 2010’da 523 dolara satılmıştır” sorusu seyirci tarafından merak içinde araştırılmaya başlandı. Peki, seyirciyi ekranlara kilitleyen açık artırma sorusunun cevabı ne?

Soru:

İntenetteki bir açık artırma sitesinde boş bir kavanoz, içerisinde kimlerin soluduğu hava molekülleri olabileceği söylenerek 2005'te 529,99; 2010'da 523 dolara satılmıştır?

Cevap:

A - Prens William - Kate Middleton

B - Angelina Jolie - Brad Pitt (CEVAP)

C - Kanye West - Kim Kardashian

D - David Beckham - Victoria Beckham




Son Güncelleme: 03.05.2021 00:53
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Anahtar Kelimeler:
KimMilyonerOlmakIster
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