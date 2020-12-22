Kim Milyoner Olmak İster programına nasıl başvuru yapılır?

2011 yılından itibaren devam eden ve sunuculuğu Kenan İmirzalıoğlu’nun yaptığı yarışma cumartesi günleri ATV ekranlara gelmeye devam ediyor. Dünyada da pek çok ülkede yapılan yarışma, ülkemizde de yaklaşık 10 yıldır devam ediyor. Dünyada ve ülkemizde en çok kazandıran bilgi yarışması olarak bilinen Kim Milyoner Olmak İster yarışması, para kazandırmaya devam ediyor. Durum böyle olunca da bilgisine güvenen seyirciler, yarışmaya katılmak için başvuruda bulunmak istiyor. Peki, başvuru nasıl yapılıyor?

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasına başvuruda bulunmak istiyorsanız, ATV’nin intenet adresine girerek, yarışmanın bulunduğu bölümden başvurunuzu yapabilirsiniz. Başvuru yapacak olan kişilerin bir başvuru formu doldurması gerekiyor. Pek çok sorunun yer aldığı bu formda, T.C. kimlik numaranızdan mesleğinize, hobilerinizden hedeflerinize birçok detaylı soru ile karşılaşıyorsunuz.

Siz de yarışmaya katılmak istiyorsanız hemen aşağıdaki linkten başvurularınızı yapabilir, yarışmaya katılma hakkı kazanabilirsiniz.

https://www.atv.com.tr/milyoner/form