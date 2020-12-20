Kim Milyoner Olmak İster Piri Reis sorusunun yanıtı

ATV ekranlarında Cumartesi akşamları yayınlanan ve Kenan İmirzalıoğlu tarafından sunulan Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında sorulan soruların yanıtları izleyiciler tarafından merak ediliyor. Yarışmanın bu akşam yayınlanan bölümünde sorulan Piri Reis sorusunun yanıtı ise araştırılıyor. Peki “Piri Reis'in, 1517'de Yavuz Sultan Selim'e sunduğu Dünya haritasında Amerika kıtasına ne ad verilmiştir?” sorusunun cevabı nedir?

Piri Reis'in, 1517'de Yavuz Sultan Selim'e sunduğu Dünya haritasında Amerika kıtasına ne ad verilmiştir?

A) Vilayet Antilia

B) Vilayet Amerigo

C) Vilayet Kolombiya

D) Vilayet Karabia

Sorusunun doğru yanıtı A şıkkı ile Vilayet Antilia’dır.