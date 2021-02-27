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Kim Milyoner Olmak İster neden yok?

Uzun yıllardır ATV ekranlarından yayınlanan ve milyonlarca kişi tarafından sevilerek izlenilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının bu akşam yeni bölümünün olup olmadığı merak ediliyor.

27 Şubat 2021 Cumartesi 20:32
Kim Milyoner Olmak İster neden yok?
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ATV ekranlarının en çok sevilen bilgi yarışması olan Kim Milyoner Olmak ister yarışması, uzun yıllardır izleyicinin en çok sevdiği programlar arasında yer almaktadır. Yakışıklı oyuncu Kenan İmirzalıoğlu tarafından sunulan Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının bu akşam yeni bölümünün olup olmayacağı izleyicilerin en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor.

Kim Milyoner Olmak İster Yarışması Ne Zaman?

Kim Milyoner Olmak İster yarışması, Türkiye genelinde milyonlarca kişi tarafından sevilerek izlenen yarışmaların başında gelmektedir. Yeni bölümün yayınlanmadığı yarışmanın yeni bölümünün ne zaman yayınlanacağı vatandaşlarımız tarafından merak edilmeye başlandı. Yeni bölümün yayınlanmaması izleyicide acaba yarışa bitti mi, neden yayınlanmıyor, Kenan İmirzalıoğlu koronavirüse mi yakalandı gibi soruların sorulmasına neden olmaktadır.



Son Güncelleme: 27.02.2021 20:32
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Anahtar Kelimeler:
Kim Milyoner Olmak İsterATV
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