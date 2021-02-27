Kim Milyoner Olmak İster neden yok?

Kim Milyoner Olmak İster Yarışması Ne Zaman?

ekranlarının en çok sevilen bilgi yarışması olanyarışması, uzun yıllardır izleyicinin en çok sevdiği programlar arasında yer almaktadır. Yakışıklı oyuncu Kenan İmirzalıoğlu tarafından sunulan Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının bu akşam yeni bölümünün olup olmayacağı izleyicilerin en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor.

Kim Milyoner Olmak İster yarışması, Türkiye genelinde milyonlarca kişi tarafından sevilerek izlenen yarışmaların başında gelmektedir. Yeni bölümün yayınlanmadığı yarışmanın yeni bölümünün ne zaman yayınlanacağı vatandaşlarımız tarafından merak edilmeye başlandı. Yeni bölümün yayınlanmaması izleyicide acaba yarışa bitti mi, neden yayınlanmıyor, Kenan İmirzalıoğlu koronavirüse mi yakalandı gibi soruların sorulmasına neden olmaktadır.