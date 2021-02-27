Kim Milyoner Olmak İster neden yok?

Kim Milyoner Olmak İster Yarışması Ne Zaman?
Kim Milyoner Olmak İster yarışması, Türkiye genelinde milyonlarca kişi tarafından sevilerek izlenen yarışmaların başında gelmektedir. Yeni bölümün yayınlanmadığı yarışmanın yeni bölümünün ne zaman yayınlanacağı vatandaşlarımız tarafından merak edilmeye başlandı. Yeni bölümün yayınlanmaması izleyicide acaba yarışa bitti mi, neden yayınlanmıyor, Kenan İmirzalıoğlu koronavirüse mi yakalandı gibi soruların sorulmasına neden olmaktadır.
Son Güncelleme: 27.02.2021 20:32