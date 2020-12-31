Kim Milyoner Olmak İster konuğu Burak Kut kimdir, kaç yaşında, nereli?

Kim Milyoner Olmak İster? Yılbaşı özel programı ne zaman?

Kim Milyoner Olmak İster ? programı yılbaşı özel bölümü 31.12.2020 günü saat 20:00’de başlayacak.

Burak Kut kim?

27 Ağustos 1973 İstanbul'da doğan Burak Kut, şarkıcı, besteci, oyuncu ve aynı zamanda söz yazarıdır. Ayrıca Kut, leggiero tenor sesi de bulunuyor.

Burak Kut müzik kariyerine, Çapa Ortaokulu’na gittiği dönemlerde okul orkestrası ile yaptığı çalışmalar ile başlamıştır. Ardından Şehremini Lisesi’ne başlayan Kut, orada müzik dersi olmadığı için ikinci sınıfta okulunu değiştirerek İstanbul Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi’ne başvurarak sınavlarını birincilikle verdi ve okula alındı. Kut, bu okulda flüt ve piyano dersleri aldı. Okul korosunda solistlik yaptığı zamanlarda hem kendi okuduğu lise hem de Kabataş Erkek Lisesi adına katıldığı yarışmalarda 3 yıl art arda 1. Oldu.

İlk albümü “Benimle Oynama-Çılgınım” ı mezuniyetinin ardından, 29.04.1994 tarihinde Hakan Peker'le birlikte çıkarmıştır. Bu albüm sonrası “Türkiye’nin Bebetosu” lakabını alan Kut, 300’e yakın konser gerçekleştirdi. Ayrıca bu albüm sonrası, Avrupa “MTV Local Hero” ödülüne de layık görüldü.

İzmir, Bursa, CRR, AKM, Lütfi Kırdar’da senfoni orkestrası ile farklı dönemlerde yaptığı konserlerle yalnızca bir pop şarkıcısı olmadığını aynı zamanda bir toner olarak opera, müzikal ve tango eserlerini de başarılı şekilde seslendirdiğini gösterdi.

“Notre Dame’ın Kamburu” isimli filmin müzik ve seslendirmesini yaptı. Bu seslendirme sonrası yurtdışında başarısı sıkça konuşuldu.

Sanatçı, “Burak Kut” adlı 4. Albümünü çıkardıktan sonra 7 yıllık bir ara verdi. Bu aradan sonra 2020 yılında “O Şimdi Asker” isimli filmde oynadı.

17 Mayısıs 2007’de çıkardığı “Komple” albümü ile müzik marketlerinde tekrardan yerini aldı. Aynı yıl içinde Star TV’de yayınlanan “Aşk Kapıyı Çalınca” isimli dizide rol aldı. Ancak dizinin reytingleri kötü olduğu için kısa sürdü.

24 Aralık 2009’da 6. Albümü “İlaç” ı çıkaran sanatçı, bu albümü rock müzik ağırlıklı hazırladı ve ilk klibini “Ben Yokum” adlı parçasına çekti

2011’de Dr. Cansel Yeni ile evlenen sanatçının Aden Bucan isimli bir kızı var.

12 Mart 2014’te Kanal D ve sonra Atv’de yayınlanan Ankara’nın Dikmen’i isimli dizide oynadı.

BURAK KUT FİLMOGRAFİSİ

Programlar

2007 - Dilimin Ucunda - Sunucu - atv

2009 - Hadi Bakalım - Sunucu - TRT Müzik

2011 - Avrasya Yıldızı - Daimi jüri - TRT Avaz

2011-2012 - Biz de Varız - Sunucu - TRT Avaz

2015 - En Sevdiğim 3 Şarkı - Jüri - atv

2016 - O Ses Çocuklar - Jüri - TV8

Tiyatrolar

2010 - Hisseli Harikalar Kumpanyası Broadway

2016 - Küçük Prens ( Alev Baymur yönetmenliğinde )

Diziler

1993 - Üçüzler (Kemal'in oğlu)

1994 - Kurtuluş (4.Bölüm Figüran)

2007 - Aşk Kapıyı Çalınca (Emre Zeybek)

2009 - Altın Kızlar (Konuk Oyuncu)

2011 - Nuri (Umut)

2014 - Güldür Güldür Show (Kendisi)

2014 - Ankara'nın Dikmen'i (Latif)

2014 - Arkadaşım Hoşgeldin (Kendisi)

2015 - Günebakan (Kendisi)

2015 - Buyur Burdan Bak (Kendisi)

2015 - Adı Mutluluk (Kendisi)

2016 - Güldüy Güldüy Show (Kendisi)

2018- Tozkoparan (Cihan Sağlam)

Sinemalar

2002 - O Şimdi Asker

2016 - Olaylar Olaylar

2016 - Nasıl Yani

2017 - Poyraz Karayel: Küresel Sermaye

2019 - Hababam Sınıfı Yeniden

BURAK KUT DİSKOGRAFİSİ

Çıkardığı albümler şu şekildedir:

1994 - Benimle Oynama - Çılgınım (Peker Müzik)

1995 - Nereden Geldim Nerelere Gideceğim (Peker Müzik)

1997 - Küçük Prens (BBK/Mert Müzik Yapım)

2000 - Burak Kut (Universal/Avrupa Müzik)

2007 - Komple (Doğan Music Company)

2009 - İlaç (Doğan Music Company)

Single/ Maxi Single

1997 - Derdim Var (Ascot) feat. David Morales

2013 - Sevginin Her Hali (Pasaj Müzik)

2015 - Olduğu Kadar Olmadı Kader (Avrupa Müzik)

2015 - Kalbine Sor (İYİMÜZİK/Kaiti Garbi Productions/PanikRecords)(Kaiti Garbi ile birlikte )

2018 - Hoppa

Videografi/Oyun

1996 - Pop Clip yönetmeni (Viztech)

Katkılar

1993 - Yaparım Bilirsin - Kenan Doğulu (Vokal)

1994 - Kafayı Taktım Sana - Zafer Peker (Vokal/Percussion)

1995 - Oyun Bitti - Mine (Vokal: Hahha Ninna, Oyun Bitti)

1995 - Sonsuza Kadar - Ferda Anıl Yarkın (Vokal: Hey Abla)

1996 - Kime Ne? - Özlem Tekin (Vokal: Gel Bu Yaz)

1996 - Asya (1996) - Asya (Yan flüt: Beni Aldattın)

1997 - Yaşar Gaga - Betanova (Vokal: Aşk Acıtır)

1998 - Meltem Cumbul - Seninleyim (Vokal)

1999 - Boynumun Borcu - Ali Güven (Vokal: Belki de Bendim)

2001 - Aşk Mazi Oldu - Taner (Söz/Beste: Gece Yarısında, Serdar Palaz ile birlikte)

2001 - Anadilim Aşk - Işın Karaca (Vokal: Başka Bahar, Çikita)

2006 - Mutlu Olmak İstiyorum - Mirkelam (Beste: Elma Değil, Ayva, Mirkelam, Volga Tamöz ve Ali Güven ile birlikte)

2006 - İstanbul Senin Olsun - Yağmur (Söz/Beste: Aşka Tövbekar Olamadım)

2007 - Ali Güven - S.O.S. (Vokal)

2008 - 3 Hürel - Çeşitli Sanatçılar (Şarkı: Haram)

2008 - Uzay Hepari Sonsuza - Çeşitli Sanatçılar (Şarkı: Kınalı bebek)

2009 - 4 Tenor - Meyra (Şarkı/Düet: Karar Bize Ait)

2009 - Saklı Kayıtlar 1952-1984 - Zeki Müren (Prodüktör)

2011 - Hop Dedik Orda Kal - Ömür Gedik (Şarkı/Düet: Aşk Var Ya)

2012 - Proje - Erdem Kınay (Şarkı/Düet: Don't Waste My Time)

2012 - Tam 90'dan - Volga Tamöz (Şarkı/Düet: Benimle Oynama)

2016 - Küçük Prens Müzikal - Çeşitli Sanatçılar (Şarkılar: Küçük Prens, Uçmak Oyun Gelir, Yıldız Tozu)