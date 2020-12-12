İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Bakan Koca İstanbul, Ankara ve İzmir için kritik veriler paylaştı
Son Dakika
Bakan Koca İstanbul, Ankara ve...
Bakan Selçuk eğitim ile ilgili olarak önemli açıklamalarda bulundu
Son Dakika
Bakan Selçuk eğitim ile ilgili...
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk önemli açıklamalar yaptı
Son Dakika
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk...
Bakan Koca duyurdu! Yılbaşında kısıtlama olacak mı? Aşı zorunlu olacak mı?
Son Dakika
Bakan Koca duyurdu! Yılbaşında kısıtlama...

Kim Milyoner Olmak İster "Guinness Dünya Rekorlarına göre hangi unvan Edirne’ye aittir?" sorusunun yanıtı

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında Guinness Dünya Rekorlar kitabına göre hangi unvanın Edirne’ye ait olduğu sorusunun yanıtı izleyiciler tarafından merak edilmektedir. Edirne'de dünyanın en büyük tavası bulunmaktadır.

12 Aralık 2020 Cumartesi 23:55
Kim Milyoner Olmak İster
Takip Et:

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının yeni bölümünde 22 yaşındaki genç yarışmacı Alp Necati Akman, yarışmaya iş kurmak için para kazanmak amaç ile katılmış Yarışmacıya çıkan “Guinness Dünya Rekorlarına göre hangi unvan Edine’ye aittir?” sorusunun yanıtı ise izleyiciler tarafından merak edilmektedir.

Guinness Dünya Rekorlarına göre hangi unvan Edine’ye aittir?

A) En Büyük Salata Tabağı

B) En Büyük Kızartma Tavası

C) En Büyük Ayran Maşrapası

D) En Büyük Çorba Kazanı

Sorusunun yanıtı ise sergilenen en büyük kızartma tavası ile B şıkkı olacak.



Son Güncelleme: 12.12.2020 23:55
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
EdirneKimmilyonerolmakisterSoruGuinness
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Serdar Ortaç İbo Show'a konuk olarak katıldı!
Serdar Ortaç İbo Show'a konuk olarak katıldı!
Star TV ekranlarında bu akşam başlıyor: Akrep dizisi konusu ve oyuncu kadrosu
Star TV ekranlarında bu akşam başlıyor: Akrep dizisi konusu ve oyuncu kadrosu
Arıza dizisi Yavuz karakteri kimdir?
Arıza dizisi Yavuz karakteri kimdir?
TRT 1 Kıbrıs Ada Kışı dizisi başrol oyuncusu belli oldu
TRT 1 Kıbrıs Ada Kışı dizisi başrol oyuncusu belli oldu
Acun Ilıcalı yeni dijital platformu Exxen'le ilgili önemli açıklamalarda bulundu!
Acun Ilıcalı yeni dijital platformu Exxen'le ilgili önemli açıklamalarda bulundu!
Sadakatsiz dizisi son bölümü ile beğeni kazandı! Sadakatsiz konusu ve oyuncu kadrosu
Sadakatsiz dizisi son bölümü ile beğeni kazandı! Sadakatsiz konusu ve oyuncu kadrosu

Popüler Haberler

MEB 2021 Özür Grubu yarıyıl atamaları ne zaman yapılacak?
İlkokul 1. sınıf aşı takviminde hangi aşılar var? Sağlık Bakanlığı İlkokul 1. sınıf aşı takvimi
Disney+ Ms. Marvel konusu nedir? Ms. Marvel dizisi fragmanı yayımlandı
Fenerbahçe 0-3 Yeni Malatyaspor MAÇ SONUCU ve FB Malatya maç özeti ve golleri
Masterchef 12 Aralık dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı, eleme adayı kim oldu?
MEB 2021 Özür Grubu atamaları ne zaman, hangi tarihte yapılacak?
Milli Piyango online bilet nereden nasıl alınır? MP 2021 yılbaşı özel çekilişi bilet fiyatları
Batwoman 2. sezon ne zaman çıkacak? Batwoman 2. sezon fragmanı
WhatsApp masaüstü yeni sürümüne ne gibi yeni özellikler getirildi?
Netflix Winx Saga ne zaman başlayacak? The Winx Saga fragmanı
Polis alımı yapılırken KPSS şartı aranıyor mu? Polis olabilmek için gerekli koşullar nelerdir?
Muska nedir? Muska taşırken nelere dikkat edilmeli? Muska taşımak günah mı?
Bağ-Kur hizmet dökümü sorgulama nasıl yapılır? 4/B Bağ-kur hizmet dökümü sorgulama
TV Yayın Akışı 12 Nisan Pazar Bugün TV’de hangi dizi ve filmler var? İşte ATV, Kanal D, Star Tv, FOX TV, TV8, TRT1, Show TV 11 Nisan yayın akışı
Konut kredisi faiz oranlarındaki düşüş artıyor!
Müge Anlı İle Tatlı Sert programındaki Münire Tuncel öldü mü?
İbo Show konuğu Mustafa Üstündağ kimdir? Mustafa Üstündağ hakkında bilgiler
İBB'den 100 Zabıta memuru alımı şartları ve başvuru tarihleri
Kanal D'nin yeni dizisi Bir Annenin Günahı'nda çalan Zolf Mohsen Namjoo'nun yabancı şarksı dinleyenleri büyüledi!
İbo Show konuğu Mustafa Üstündağ kaç yaşında, nereli?
2020 Devlet sosyal yardımları nelerdir? Sosyal yardımlar kimleri kapsar, kimler faydalanabilir?

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.