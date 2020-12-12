ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının yeni bölümünde 22 yaşındaki genç yarışmacı Alp Necati Akman, yarışmaya iş kurmak için para kazanmak amaç ile katılmış Yarışmacıya çıkan “Guinness Dünya Rekorlarına göre hangi unvan Edine’ye aittir?” sorusunun yanıtı ise izleyiciler tarafından merak edilmektedir.

Guinness Dünya Rekorlarına göre hangi unvan Edine’ye aittir?

A) En Büyük Salata Tabağı

B) En Büyük Kızartma Tavası

C) En Büyük Ayran Maşrapası

D) En Büyük Çorba Kazanı

Sorusunun yanıtı ise sergilenen en büyük kızartma tavası ile B şıkkı olacak.