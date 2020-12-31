Kim Milyoner Olmak İster Emel Müftüoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli?

ATV ekranlarının sevilen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster yılbaşı özel bölümünde ünlü isimleri konuk edecek. Yarışmaya konuk olacak isimlerden biri de Emel Müftüoğlu oldu.

Emel Müftüoğlu kimdir?

14 Ekim 1961 yılında dünyaya gelen şarkıcı ve oyuncu Emel Müftüoğlu, 1985 yılında Güneş Gazetesi tarafından düzenlenen şarkı yarışmasında birinci olarak başlamıştır. Müftüoğlu bu yarışmanın ardından yine aynı yıl Öyle Bir Aşk, 1988 yılında Alaturka Benim Canım adlı albümleri çıkarmıştır.

1990 yılında Özer Plak şirketiyle anlaşan Müftüoğlu bu yıl içerisinde Karlar Düşer adlı albümüyle çok başarılı oldu. Ardından Hangimiz, Faka Bastın, Emelce gibi albümleri çıkaran şarkıcı başarısını sürdürdü. Emelce albümünde yer alan Deli Et Beni, Yeter ve Çal Beni gibi şarkılar günümüzde dahi halen dinleniyor.

Müftüoğlu 1995 yılında Sezen Aksu ile tanışıp Hovarda isimli single şarkısını piyasaya sürmüş ve bu şarkıyla Euro Video Grand Prix"te Türkiye'nin üç adayı arasında ipi göğüsleyerek finale katılmaya hak kazanan Abdullah Oğuz imzalı "Hovarda" klibi 16 ülke arasında 51 puanla yarışmanın yedincisi olmuştur. Müftüoğlu tüm bu başarıların ardından kariyerine hızlı şekilde devam ederken 199 yılında Ruhun Duymaz, 1998 yılında Bana Özel adlı albümleri istenilen seviyede olmadı.

2000 yılında Mucize adlı albümle piyasaya geri dönen şarkıcı yeniden çıkışa geçti ve albümdeki şarkılar dönemin hitleri arasına girdi. Ünlü şarkıcı bu dönemden birçok parça çıkarmış son olarak 2016 yılında Emel İle Yeniden adlı albümünü piyasaya sürmüştür.

Şarkıcılık kariyerinin yanı sıra oyunculuk da yapan Müftüoğlu ilk olarak 1991 yılında Star TV ekranlarında yayınlanan ve dönemin en sevilen dizilerinden biri olan Şen Dullar dizisinde yer almıştır. Bu dizinin ardından Aşk Olsun, Sessiz Gece, Son Ağa, Çocuklar Duymasın gibi yapımlarda yer alan Müftüoğlu, bir dönem Emel İçgüdü, Emelce Sabahlar gibi programların da sunuculuğu üstlenmiştir.