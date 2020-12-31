İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Memura Ocak ayında ne kadar zam yapılacak?
Son Dakika
Memura Ocak ayında ne kadar...
Fenomen Danla Bilic, kameramanı tarafından ifşa edildi!
Fenomen Danla Bilic, kameramanı tarafından...
Ay'ın etrafını saran hare Elazığ halkını büyüledi
Ay'ın etrafını saran hare Elazığ...
7256 sayılı yasa gereği vergi yapılandırma başvuru ve ödeme süresi ertelendi! Resmi Gazete' de yayımlandı
7256 sayılı yasa gereği vergi...

Kim Milyoner Olmak İster Emel Müftüoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli?

Kim Milyoner Olmak İster’in yılbaşı özel konuklarından biri Emel Müftüoğlu oldu. İzleyiciler Kim Milyoner Olmak İster Emel Müftüoğlu kimdir, kaç yaşında ve nereli sorularını araştırmaya başladı.

31 Aralık 2020 Perşembe 20:00
Kim Milyoner Olmak İster Emel Müftüoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli?
Takip Et:

ATV ekranlarının sevilen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster yılbaşı özel bölümünde ünlü isimleri konuk edecek. Yarışmaya konuk olacak isimlerden biri de Emel Müftüoğlu oldu.

Emel Müftüoğlu kimdir?

14 Ekim 1961 yılında dünyaya gelen şarkıcı ve oyuncu Emel Müftüoğlu, 1985 yılında Güneş Gazetesi tarafından düzenlenen şarkı yarışmasında birinci olarak başlamıştır. Müftüoğlu bu yarışmanın ardından yine aynı yıl Öyle Bir Aşk, 1988 yılında Alaturka Benim Canım adlı albümleri çıkarmıştır.

1990 yılında Özer Plak şirketiyle anlaşan Müftüoğlu bu yıl içerisinde Karlar Düşer adlı albümüyle çok başarılı oldu. Ardından Hangimiz, Faka Bastın, Emelce gibi albümleri çıkaran şarkıcı başarısını sürdürdü. Emelce albümünde yer alan Deli Et Beni, Yeter ve Çal Beni gibi şarkılar günümüzde dahi halen dinleniyor.

Müftüoğlu 1995 yılında Sezen Aksu ile tanışıp Hovarda isimli single şarkısını piyasaya sürmüş ve bu şarkıyla Euro Video Grand Prix"te Türkiye'nin üç adayı arasında ipi göğüsleyerek finale katılmaya hak kazanan Abdullah Oğuz imzalı "Hovarda" klibi 16 ülke arasında 51 puanla yarışmanın yedincisi olmuştur. Müftüoğlu tüm bu başarıların ardından kariyerine hızlı şekilde devam ederken 199 yılında Ruhun Duymaz, 1998 yılında Bana Özel adlı albümleri istenilen seviyede olmadı.

2000 yılında Mucize adlı albümle piyasaya geri dönen şarkıcı yeniden çıkışa geçti ve albümdeki şarkılar dönemin hitleri arasına girdi. Ünlü şarkıcı bu dönemden birçok parça çıkarmış son olarak 2016 yılında Emel İle Yeniden adlı albümünü piyasaya sürmüştür.

Şarkıcılık kariyerinin yanı sıra oyunculuk da yapan Müftüoğlu ilk olarak 1991 yılında Star TV ekranlarında yayınlanan ve dönemin en sevilen dizilerinden biri olan Şen Dullar dizisinde yer almıştır. Bu dizinin ardından Aşk Olsun, Sessiz Gece, Son Ağa, Çocuklar Duymasın gibi yapımlarda yer alan Müftüoğlu, bir dönem Emel İçgüdü, Emelce Sabahlar gibi programların da sunuculuğu üstlenmiştir.



Son Güncelleme: 31.12.2020 20:00
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Emel MüftüoğluYılbaşıKim Milyoner Olmak İster
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
O Ses Türkiye 2021 Yılbaşı Özel bölümünün konukları belli oldu
O Ses Türkiye 2021 Yılbaşı Özel bölümünün konukları belli oldu
Hadise yılbaşı akşamı online konser verecek!
Hadise yılbaşı akşamı online konser verecek!
Bir Zamanlar Çukurova'da ayrılıklar devam ediyor! Behice karakteri diziden ayrılıyor
Bir Zamanlar Çukurova'da ayrılıklar devam ediyor! Behice karakteri diziden ayrılıyor
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Avukat Ebru'su izleyicileri şaşırttı!
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Avukat Ebru'su izleyicileri şaşırttı!
Doya Doya Moda'nın yeni jürisi Doğuş Çabakçor kimdir?
Doya Doya Moda'nın yeni jürisi Doğuş Çabakçor kimdir?
Uyanış Büyük Selçuklu dizisindeki Tacülmülk kimdir, tarihte nasıl bir yeri vardır?
Uyanış Büyük Selçuklu dizisindeki Tacülmülk kimdir, tarihte nasıl bir yeri vardır?

Popüler Haberler

Kim Milyoner Olmak İster Emel Müftüoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli?
İbo Show konuğu Serdar Ortaç kaç yaşında, nereli? Serdar Ortaç gerçek adı nedir?
İbo Show konuğu Bülent Ersoy kaç yaşında, nereli? Bülent Ersoy gerçek adı nedir?
PlayStation Plus fiyatları ne kadar oldu? 2020 Abonelik ücretleri
İbo Show konuğu Hande Yener kaç yaşında, nereli?
İbo Show konuğu Şafak Sezer kaç yaşında, nereli?
İbo Show konuğu Seda Sayan kaç yaşında, nereli? Seda Sayan gerçek adı nedir?
Ceza İnfaz Kurumu öğretmen alımı başvurusu şartları nelerdir, başvurular nereden, nasıl yapılır? 2021 CTE öğretmen alımı başvuru işlemleri
İyi Aile Babası dizisi nerede çekiliyor? İyi Aile Babası dizi çekim yerleri
Yaralı Kalbim dizisi oyuncuları kimlerdir? Dizide hangi oyuncular yer alacak?
Uyanış Büyük Selçuklu Markus kimdir? Kaan Taşaner hakkında bilgiler
İnternet ihbar başvurusu nasıl yapılır? İnternet üzerinden ihbar yapma işlemi
Sgk borcu nasıl ve nerden ödenir? Sgk online borç ödeme
Gönül Dağı dizisinde Serdar'ın babasını kim canlandırıyor? Gerçek adı ne?
Vuslat dizisi yeni sezon kadrosuna hangi oyuncular katıldı? yeni sezon ne zaman başlayacak?
Alev Alev dizi oyuncusu Çiçek kimdir? Hazal Ergüçlü hakkında bilgiler
Sol Yanım dizisi Asena kimdir? Defne Samyeli nerelidir?
2021 MPİ Amorti rakamları kaç? En çok amorti vuran numaralar
31 Aralık 2020 Perşembe koronavirüs tablosu açıklandı 31 Aralık 2020 Perşembe Türkiye'de bugünkü vaka sayısı
O Ses Türkiye 2021 Sinan Güleryüz kimdir, kaç yaşında, nereli?
Sol Yanım dizisi Eda kimdir? Ecem Atalay hakkında bilgiler

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.