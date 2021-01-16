İstanbul
açık
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
İstanbul'da 20 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşlara toplu taşıma yasağı!
İstanbul'da 20 yaş altı ve...
Hızla kilo veren Neslihan Atagül'ün hastalığı teşhis edildi
Hızla kilo veren Neslihan Atagül'ün...
WhatsApp imzalı hata skandal yarattı! Sohbetleri Google'a sızdırdı
Son Dakika
WhatsApp imzalı hata skandal yarattı!...
Youtube'dan Trump'a büyük darbe!
Youtube'dan Trump'a büyük darbe!

Kim Milyoner Olmak İster başvuru şartları ve whatsapp iletişim hattı

Birçok kişinin merak ettiği Kim Milyoner Olmak İster başvuru şartları ve whatsapp iletişim hattı hakkında tüm yeni gelişmeler gündeme gelmeye devam ediyor. 16 Ocak 2021 tarihli haberimizi okuyarak Kim Milyoner Olmak İster başvuru şartları ve whatsapp iletişim hattı konusunda gündeme gelen tüm yeni gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.

16 Ocak 2021 Cumartesi 04:23
Kim Milyoner Olmak İster başvuru şartları ve whatsapp iletişim hattı
Takip Et:

atv ekranlarının fenomen yarışması Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümleriyle yayın hayatına devam ediyor. Türkiye’nin en çok izlenen bilgi yarışması olan Kim Milyoner Olmak İster’de yarışmacılar soruları doğru yanıtlayarak 1 milyon TL büyük ödüle sahip olmak için yarışıyor. Haftanın üç günü ekranlarda olan yarışma Murat Yıldırım’ın sunumuyla büyük bir izlenme rakamına sahip.

Bilgili yarışmacıların hünerlerini sergilediği ve 1 milyon TL yolculuğunda olduğu Kim Milyoner Olmak İster’de büyük para ödülünü kazanma şansını yakalamak için başvuruda bulunmanız gerekmektedir. Uygun görülmeniz halinde program, tarafınızla irtibata geçecek ve yarışmaya başvuru konusunda bir görüşme talep edecek.

Kim Milyoner Olmak İster Başvuru Detayları

Başvuruda bulunmak isteyen bireyler https://www.atv.com.tr/milyoner/form adresinden başvurusunu gerçekleştirebilmektedir. Başvuru sırasında istenen bilgiler ise;

Adınız Soyadınız,

Yaşınız,

Cinsiyetiniz,

Doğum tarihiniz ve doğum yeriniz,

İletişim bilgisi,

Medeni durumunuz,

Eğitim durumunuz,

Kaç dil bildiğiniz,

Fotoğrafınız şeklindedir.

Yarışmacılara toplam 12 soru sorulan programda, her soru doğru yanıtlandığında ödül tutarı katlanmaktadır. Yarışmacılara yarı yarıya, seyirciye sor, telefonla görüşme ve çift cevap olmak üzere toplam 4 joker hakkı tanınmaktadır. Yarışmada aynı zamanda baraj uygulaması da vardır. Barajı geçmiş olan yarışmacılar barajda kazandığı parayı yanlış cevap verse bile kazanabilmektedir.



Son Güncelleme: 16.01.2021 04:23
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Kim Milyoner Olmak İster
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
The Walking Dead 10. sezonun ekstra 6 bölümü için tanıtım videosu yayınlandı
The Walking Dead 10. sezonun ekstra 6 bölümü için tanıtım videosu yayınlandı
İbo Show'un bu haftaki konukları belli oldu!
İbo Show'un bu haftaki konukları belli oldu!
‘Mucize Doktor’ dizisinde beklenmedik ayrılık!
‘Mucize Doktor’ dizisinde beklenmedik ayrılık!
Survivor 2020 yarışmacıları Mert Öcal ve Evrim Keklik Survivor Panaroma'da sunucu oldu!
Survivor 2020 yarışmacıları Mert Öcal ve Evrim Keklik Survivor Panaroma'da sunucu oldu!
Survivor Yiğit kimdir, kaç yaşında? Yiğit Poyraz hakkında bilgiler
Survivor Yiğit kimdir, kaç yaşında? Yiğit Poyraz hakkında bilgiler
Emanet dizisi Yaman Kırımlı kimdir? Halil İbrahim Ceyhan hakkında bilgiler
Emanet dizisi Yaman Kırımlı kimdir? Halil İbrahim Ceyhan hakkında bilgiler

Popüler Haberler

Kim Milyoner Olmak İster başvuru şartları ve whatsapp iletişim hattı
3 günde 3 kilo verdiren üzüm diyetini kimler yapabilir? Diyet bitince nasıl beslenilmelidir?
100.000 TL tarım ve hayvancılık kredisi için başvurular nereye yapılıyor, şartları neler?
Bir Annenin Günahı neden yok? Fox TV Bir Annenin Günahı dizisi bitti mi, yayından kaldırıldı mı?
En Şık Benim program başvuruları nereden, nasıl yapılacak? İletişim ve whatapp numarası
Yaralı Kalbim dizisi oyuncuları kimlerdir? Dizide hangi oyuncular yer alacak?
Brütten nete asgari ücret 2021 hesaplama
Tarifeye ek telefon şartları nelerdir? Kimler faturaya ek telefon alabilir?
Çalışmayanlar nasıl kredi çekebilir? 2021 Çalışmayan kişilere kredi veren bankalar
PTT kart müşteri numarası öğrenme ve hesap numarası sorgulama
70lik Rakı Ne Kadar Oldu? 2019 Yeni Rakı Fiyatları
Akıllı telefonlar bizi dinliyor mu?
PTT bedava yüz maskesi başvuru formu
2. Cemre ne zaman düşecek? 2020 Baharı müjdeleyen cemre tarihleri
2. el araba fiyatları düşecek mi?
TRT EBA TV lise canlı yayın akışı 16 Ocak 2021 Cumartesi EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler
Ocak 2021 evde bakım maaşı yattı mı, hangi illerde yatırıldı? 16 Ocak 2021 Cumartesi evde bakım maaşı yatan iller güncel listesi
BİM 16 Ocak 2021 Cumartesi aktüel ürünler broşürü kampanyalı ürünler listesi
Altın ne kadar oldu? 16 Ocak 2021 Cumartesi Güncel altın fiyatları 16 Ocak 2021 Cumartesi – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı
TRT EBA TV ilkokul canlı yayın akışı 16 Ocak 2021 Cumartesi EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler
TRT EBA TV ders tekrar saatleri ne zaman? 16 Ocak 2021 Cumartesi

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.