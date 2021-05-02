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Kim Milyoner Olmak İster başvuru nasıl yapılır? Kim Milyoner Olmak İster WhatsApp numarası hattı kaç? Kim Milyoner Olmak İster whatsapp başvuru ve iletişim

Türkiye’nin gelmiş geçmiş en çok izlenen yarışma programlarından birisi olan Kim Milyoner Olmak İster? ülkenin dört bir yanından katılımcıları almaya devam ediyor. İnsanlar yarışmaya nasıl başvurulur, yarışmanın Whatsapp numarası nedir? gibi sorularının cevaplarını arıyor. Kim Milyoner Olmak İster? WhatsApp başvurusu belli oldu.

02 Mayıs 2021 Pazar 20:08
Kim Milyoner Olmak İster başvuru nasıl yapılır? Kim Milyoner Olmak İster WhatsApp numarası hattı kaç? Kim Milyoner Olmak İster whatsapp başvuru ve iletişim
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Ekranların en çok sevilen yarışmalarından biri olan Kim Milyoner Olmak İster? yarışmasında heyecan devam ederken vatandaşlarımız yarışmaya nasıl başvuru yapılacağını merak ediyor. Kim Milyoner Olmak İster WhatsApp başvurusu belli oldu.

Kim Milyoner Olmak İster? Whattapp Başvurusu

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasına katılım için adayların Whatsapp uygulaması üzerinden başvuru yapmadan önce yarışmanın resmi intenet sitesi üzerinden form doldurması gerekiyordu. Ancak yetkililer artık Whatsapp uygulaması üzerinden yapılan başvuruların da kabul edileceğini duyurdu.

Haber bültenleriyle başlayan Whatsapp başvuru numarası akımı diğer programlara da yayıldı. Teknolojiden yararlanan programlar insanlarla Whatsapp üzerinden iletişim kurmayı popüler hale getirdiler. Kim Milyoner Olmak İster yarışması da katılımı daha erişilebilir ve hızlı yapmak amacıyla kendi Whatsapp numarasını duyurdu. Yarışmaya katılım için diğer şartları sağlayan herkes bu numara sayesinde yarışmaya başvuru yapabiliyor.

Öncelikli Olmak İçin Whatsapp Gerekiyor

Yarışmaya Whatsapp üzerinden başvuru yapmanın yaygınlaşması için Whatsapp üzerinden Kim Milyoner Olmak İster’ e başvuru yapanların yarışmanın resmi sitesine göre daha avantajlı olacağı kaydedildi. Bu avantajlı durumun adayların yarışmaya Whatsapp üzerinden başvurma oranını büyük ölçüde arttıracağı öngörülüyor.

Kim Milyoner Olmak İster’e Whatsapp aracılığı ile katılmayı tercih eden adayların bir başvuru videosu çekmesi gerekiyor. Bu videoda adayların adını, soyadını, yaşını, yaşadığı şehrini, telefon numarasını, medeni durumunu, mesleğini belirtmesi gerekiyor. Ayrıca yarışma adaylarının yarışmaya neden katıldıkları ve katılırken neler yaşadıklarını da videoya etkilemesi önem taşıyor.

60 Saniyede Kim Milyoner Olmak İster?

Adayların yarışmaya katılması için en az 60 saniyede kendileri anlatması gerekiyor. Çekilen video 60 saniyenin üstünde herhangi bir zaman sınırı bulunmuyor. Ancak kişilerin katılım formunda gösterilen şartlara değinmesi gerekiyor. Adayların kazanmak istediği miktarı, yarışmaya katılma nedenlerini, güçlü buldukları kişisel özellerini belirtmesi önemli noktalardan birisi. Yarışmaya Whatsapp üzerinden başvuru yapan adayların avantajlı durumlarını anlamlı kılması için başarılı bir çekmesi şart. Başvuruların video etkeni ile iyice rekabetçi bir hal alması öngörülüyor. Program yetkililerinin başvurular arasından yeterli şartları sağlayan kişilere dönüş yapacakları öğrenildi.  Kim Milyoner Olmak İster? Yarışmasına Whatsapp aracılığıyla başvuru yapmak isteyen adaylar 0553 043 43 43 numarası üzerinden başvuru yapabilirler.




Son Güncelleme: 02.05.2021 20:08
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Anahtar Kelimeler:
Kim Milyoner Olmak İsterWhatsapp Başvuru
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