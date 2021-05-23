Kim Milyoner Olmak İster başvuru nasıl yapılır?

ATV ekranlarından yayınlanan Türkiye'nin en çok kazandıran yarışması olan Kim Milyoner Olmak İster, milyonlarca kişinin severek takip ettiği yarışmaların başında gelmektedir. Yarışmaya başvurunun nasıl yapıldığı izleyiciler tarafından merak ediliyor. Bu merakı gidermek için detaylı bir haber hazırladık.

En çok izlenen yarışmalardan Kim Milyoner Olmak İster yarışmasına başvurular kolaylaştı. Artık hemen hemen herkese olumlu geri dönüş yapılıyor. Yarışmaya başvuru ile ilgili tüm detayları sizler için hazırladık. Yarışmaya başvuru formu nereden alınır, nereden başvurulur, nasıl başvurulur gibi sorular cevaplandırdık.

Kim Milyoner Olmak İster yarışması, yıllardır ATV ekranlarından yayınlanan ve oldukça sevilen bir yarışma programı olmayı başarmıştır. Yarışmayı milyonlarca kişi takip ettiği gibi binlerce kişi de başvuruda bulunuyor. Başvuru sahiplerine yarışma yetkilileri tarafından muhakkak olumlu ya da olumsuz geri dönüş yapılıyor.

Yarışmada her yarışmacıya 12 adet soru sorulmaktadır. Bu soruların tümünü bilen yarışmacı büyük ödül olan 1 milyon liranın sahibi oluyor. Ancak bu soruları geçmek için farklı aşamalar var. Her yarışmacıya 4 adet joker hakkı tanınmaktadır. Baraj sorularını doğru yanıtladığınız takdirde o ana kadar aldığınız tüm ödül sizin oluyor. Baraj sayısı ise 2 adettir.

Milyonlarca kişi Kim Milyoner Olmak İster yarışmasına nasıl başvuru yapılacağını merak etmektedir. Yarışmanın resmi web adresine girerek başvuru formunu doldurmanız gerekmektedir.

Kim Milyoner Olmak İster Başvuru Formunda Neler Bulunur?

Yeni çekilmiş bir fotoğraf. En fazla 2 MB boyutunda olmalı.

Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numaranız

Adınız Soyadınız

Doğum Yılınız

Cinsiyetiniz

Doğdunuz Şehir

Yaşadığınız Şehir

Ailenizin Yaşadığı Şehir

Aslen Nerelisiniz?

Telefon (Ev)

Telefon (İş)

Telefon (Cep)

En Son Mezun Olunan Okul ve Bölüm

Şuan Okuduğunuz Okul

E-Posta Adresi

Meslek Durumu

Babanızın Mesleği

Annenizin Mesleği

Yaşadığınız ve devam etmekte olan bir sağlık sorununuz var mı?

Konuştuğunuz Diller

Medeni Durumunuz Nedir?

Çocuğunuz var mı?

Hobileriniz

En Beğendiğiniz Üç Kitap

En Beğendiğiniz Üç Film

Okuduğunuz Dergi ve Gazeteler

Dinlediğiniz Müzik Türü Nedir?

Özel Bir Yeteneğiniz var mı?

Yurtdışında Nereleri Gördünüz?

Daha Önce "Kim Milyoner Olmak İster" Mülakat Görüşmesine Katıldınız mı?

Daha Önce Bir Yarışma Programına katıldınız mı?

Programda hedeflediğiniz para ödülü ne kadar? Hedeflediğiniz para ödülünü kazanırsanız ne yapacaksınız?

Kendinizi nasıl tanımlarsınız?

1 Milyon TL değerindeki soruyu siz soracak olsanız ne sorardınız?

Sormuş olduğunuz 1 Milyon TL değerindeki sorunun cevabı

Kişisel verilere ilişkin iletişim metnini okudum, anladım, kabul ediyorum.

(Bu izin için onay vermeden devam edebilirsiniz)

Not : Formu bir yılda en fazla bir kere güncelleyebilirsiniz.

Kim Milyoner Olmak İster Başvuru Süreci

Yarışmaya başvurmak istiyorsanız öncelikle ATV'nin resmi web adresine girerek başvuru formunu doldurmanız gerekmektedir. Başvurular arasından uygun görülen kişi, telefon numarası üzerinden en geç 1 yıl içerisinde aranıyor ve ön mülakata çağrılıyor. Ardından bekle sürecine giriliyor. Bu bekleme sürecinde bir kez daha mülakata çağrılıyorsunuz. Bu mülakat da olumlu geçerse yarışmaya hak kazanıyorsunuz. Size belli bir gün ve saat veriliyor. Siz de bu zaman aralığında ATV'nin Zincirlikuyu'da bulunan stüdyolarına gidiyorsunuz.

Yarışmaya hemen çıkmayabilirsiniz. Çünkü birçok yarışmacı bulunuyor. Sizin sıranız haftalar sonra da gelebilmektedir. Bu yüzden sabırlı olmanız gerekmektedir.