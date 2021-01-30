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Kim Milyoner Olmak İster başvuru formu ve whatsapp hattı

Gündemi takip eden birçok kişinin merceği altındaki Kim Milyoner Olmak İster başvuru formu ve whatsapp hattı haberinin sıcak ayrıntıları da merak ediliyor. 30 Ocak 2021 Cumartesi tarihli haberimizi okuyarak Kim Milyoner Olmak İster başvuru formu ve whatsapp hattı hakkında merak ettiğiniz yeni gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.

30 Ocak 2021 Cumartesi 04:20
Kim Milyoner Olmak İster başvuru formu ve whatsapp hattı
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atv ekranlarının fenomen yarışması Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümleriyle yayın hayatına devam ediyor. Türkiye’nin en çok izlenen bilgi yarışması olan Kim Milyoner Olmak İster’de yarışmacılar soruları doğru yanıtlayarak 1 milyon TL büyük ödüle sahip olmak için yarışıyor. Haftanın üç günü ekranlarda olan yarışma Murat Yıldırım’ın sunumuyla büyük bir izlenme rakamına sahip.

Bilgili yarışmacıların hünerlerini sergilediği ve 1 milyon TL yolculuğunda olduğu Kim Milyoner Olmak İster’de büyük para ödülünü kazanma şansını yakalamak için başvuruda bulunmanız gerekmektedir. Uygun görülmeniz halinde program, tarafınızla irtibata geçecek ve yarışmaya başvuru konusunda bir görüşme talep edecek.

Kim Milyoner Olmak İster Başvuru Detayları

Başvuruda bulunmak isteyen bireyler https://www.atv.com.tr/milyoner/form adresinden başvurusunu gerçekleştirebilmektedir. Başvuru sırasında istenen bilgiler ise;

Adınız Soyadınız,

Yaşınız,

Cinsiyetiniz,

Doğum tarihiniz ve doğum yeriniz,

İletişim bilgisi,

Medeni durumunuz,

Eğitim durumunuz,

Kaç dil bildiğiniz,

Fotoğrafınız şeklindedir.

Yarışmacılara toplam 12 soru sorulan programda, her soru doğru yanıtlandığında ödül tutarı katlanmaktadır. Yarışmacılara yarı yarıya, seyirciye sor, telefonla görüşme ve çift cevap olmak üzere toplam 4 joker hakkı tanınmaktadır. Yarışmada aynı zamanda baraj uygulaması da vardır. Barajı geçmiş olan yarışmacılar barajda kazandığı parayı yanlış cevap verse bile kazanabilmektedir.



Son Güncelleme: 30.01.2021 04:20
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Anahtar Kelimeler:
Kim Milyoner Olmak İster
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