Kim Milyoner Olmak İster başvuru durumu sorgulama! Kim milyoner olmak ister başvurum ne durumda?

ATV ekranlarında yayınlanan ve izleyiciler tarafından büyük bir ilgiyle takip edilen Kim Milyoner Olmak İster yarışmasına katılmak isteyen adaylar konu hakkında araştırmalarına devam ediyorlar. Daha önceden Kenan Işık tarafından sunulan sonrasında Selçuk Yöntem ve Murat Yıldırım gibi isimler tarafından sunulan yarışmaya başvuru yağmaya devam ediyor.

Kenan İmirzalıoğlu’nun sunumu ile her Cumartesi ve Pazartesi akşamında ATV ekranlarında izleyicileri ile buluşan bilgi yarışmasındaki yarışmacılar büyük ödül olan 1 milyon TL’yi kazanmaya çalışıyorlar. Elbette bu para ödülünün sorusuna gelene kadar pek çok soru yanıtlanıyor ve her doğru yanıtlanan soru ardından garantilenen ödül miktarı da giderek artış gösteriyor. Toplamda 12 soruyu doğru yanıtlayan yarışmacılar 1 milyon liralık ödülün sahibi oluyorlar.

Haliyle bu kadar büyük ilgi gören yarışmaya katılmak isteyen binlerce kişi bulunuyor. Yarışmacı adayları başvurularını gerçekleştirmeleri ardından nasıl sorgulama yapabileceklerini merak ediyorlar.

Başvuru Sorgulama

Yarışmaya Nasıl Başvurulur?

Kim Milyoner Olmak İster bilgi yarışmasına başvuruda bulunulması ardından bu başvuruların nasıl sorgulanacağı intenet üzerinde araştırılan konular arasında yer alıyor. Başvuru sorgulama işlemi Sabah Gazetesi tarafından yayınlanan mülakat kazananlar listesinde kişilere verilen numaralar ile gerçekleştirilmektedir. Bu yöntem dışındaki başvuru sorgulama yöntemleri programın kendisine ait olmamaktadır. Bu bağlamda yalnızca bu yöntemin kullanılması gerekmektedir. Sabah Gazetesinin intenet sitesi üzerinden de sorgulama yapılması mümkün değildir.

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasına başvurulabilmesi için ATV’nin resmi intenet adresi üzerindeki yarışma için ayrılmış bölüme gidilmesi gerekmektedir. Bu sayfa üzerinden doldurulması talep edilen boşlukların eksiksiz ve tam bir şekilde doldurulması ardından başvurular gerçekleştirilebilmektedir.

Farklı bir yöntem olarak WhatsApp üzerinden de başvurular gerçekleştirilebilmektedir. Aşağıdaki kısımda yer alan telefon numarasına, kendinizi tanıtan ve yarışmaya katılma nedeninizi belirten en az 1 dakika uzunluğunda bir video göndermelisiniz.

0 553 043 43 43

Başvuru Sonuçları Ne Zaman Açıklanır?

Başvuru sonuçlarının açıklanması kapsamında kesin olarak belirtilmiş tarihler bulunmamaktadır. Buna bağlı olarak mülakatların da ne zaman yapılacağı belli değildir. Adaylara konu hakkında bilgi vermek için geri dönüş yapılmaktadır.

Tekrar Başvurulabilir mi?

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasına daha önceden katılan yarışmacılar yeniden katılma gibi bir durumlarının mümkün olup olmadığını da merak etmektedirler. Kim Milyoner Olmak İster yarışmasına her sene 1 kere başvuruda bulunma hakkı bulunmaktadır. Başvuru yapılması sonrasında 1 sene geçmesi ardından başvuru yeniden gönderilebilmektedir. 1 sene içinde 1 kereden fazla başvuruda bulunulması durumunda aşağıdaki kısımda yer alan hata ile karşılaşılmaktadır.

“Daha önceden kaydınız bulunmaktadır”

ATV İletişim Bilgileri