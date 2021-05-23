İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
21 Mayıs 2021 vaka tablosu açıklandı! Vaka sayısı 10 binin altında
Son Dakika
21 Mayıs 2021 vaka tablosu...
Çin'de 7,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi!
Son Dakika
Çin'de 7,3 büyüklüğünde deprem meydana...
Koronavirüs aşısı kısırlık mı yapıyor? Uzman isimden çarpıcı yanıt
Son Dakika
Koronavirüs aşısı kısırlık mı yapıyor?...
Koronavirüs semptomlarına yeni belirtiler eklendi!
Son Dakika
Koronavirüs semptomlarına yeni belirtiler eklendi!

Kim Milyoner Olmak İster ATV canlı izle – 23 Mayıs 2021 Pazar tek parça Kim Milyoner Olmak İster yeni son bölüm izle

Kim Milyoner Olmak İster yeni bölüm canlı ATV ekranlarından yayınlanıyor. Her bölümü izleyicilerin beğenisini kazanan Kim Milyoner Olmak İster bilgi yarışması 935.yeni bölüm 23 Mayıs 2021 Pazar günü izleyici karşısına çıkacak. Yeni bölümü kaçırmamak isteyen izleyiciler Kim Milyoner Olmak İster yeni bölüm canlı izle, Kim Milyoner Olmak İster son bölüm ne zaman sorularını araştırıyor.

23 Mayıs 2021 Pazar 18:58
Kim Milyoner Olmak İster ATV canlı izle – 23 Mayıs 2021 Pazar tek parça Kim Milyoner Olmak İster yeni son bölüm izle
Takip Et:

ATV ekranlarının klasiği haline gelen Kim Milyoner Olmak İster yarışması yeni bölüm canlı olarak ekranlara geliyor. Kenan İmirzalıoğlu’nun sunuculuğu üstlendiği bilgi yarışmasının son bölümü de çok beğenilmişti. Her yeni bölümde hem eğlendiren hem de izleyicileri bilgilendiren yarışma 935.bölüm 23 Mayıs 2021 Pazar günü HD şekilde ATV ekranlarında izleyici karşısına çıkacak.

Kim Milyoner Olmak İster yeni bölüm saat kaçta?

Pazar akşamlarının vazgeçilmesi haline gelen Kim Milyoner Olmak İster bilgi yarışması 935.yeni bölümüyle 23 Mayıs Pazar günü saat 20:00’de yayınlanacak.

Çok sayıda sunucu değişikliğinin ardından yarışmaya bu sezon ünlü oyuncu Kenan İmirzalıoğlu getirildi. Yakışıklı oyuncu yarışmada bu sezon sunuculuk görevini üstlendi. Yarışmayı ilk olarak Kenan Işık sunuyordu. Beyin kanaması geçiren Kenan Işık’ın ardından sırasıyla Selçuk Yöntem, Murat Yıldırım gibi isimler yarışmada sunuculuk yaptı.

Kim Milyoner Olmak İster kuralları

Yarışmada toplam 12 soru sorulmaktadır. İlk iki soruyu bilen yarışmacı 1.000 TL’lik baraja ulaşır. Ardından 7.soruda gelen yarışmacı 15.000 TL’lik baraja ulaşır. Yarışmacı baraj sorularına geldiğinde çekilip kazandığı miktarı alabiliyor. Bunun yanı sıra yarışmanın başında yarışmacıya 3 joker hattı verilir, 7’inci sorudan sonra ise 1 joker hakkı daha verilir. Söz konusu joker hakları sırasıyla; seyirciye sorma, yarı yarıya, telefon jokeri ve çift yanıt jokeridir.

Tüm soruları bilen ve 12 soruyu da doğru yanıtlayan yarışmacı büyük ödül olan 1 Milyon TL’yi alır.

Kim Milyoner Olmak İster 935.bölüm tek parça ve full HD izlemek için tıklayınız.



Son Güncelleme: 23.05.2021 18:58
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
YarışmaATVKim Milyoner Olmak İster
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Exxen Leyla ile Mecnun ne zaman yayınlanır?
Exxen Leyla ile Mecnun ne zaman yayınlanır?
TV8 O Ses Türkiye Hadise'nin yerine kim gelecek? Yeni juri Gülşen mi oldu?
TV8 O Ses Türkiye Hadise'nin yerine kim gelecek? Yeni juri Gülşen mi oldu?
Illegal Woman film konusu ve merak edilenler
Illegal Woman film konusu ve merak edilenler
Türkan Hanım’ın Konağı 180. bölüm fragmanı ve 25 Mayıs 2021 Salı özeti TRT 1
Türkan Hanım’ın Konağı 180. bölüm fragmanı ve 25 Mayıs 2021 Salı özeti TRT 1
Türkan Hanım’ın Konağı 179. bölüm izle 24 Mayıs Pazartesi son bölüm – TRT 1 Türkan Hanım’ın Konağı yeni bölüm canlı izle
Türkan Hanım’ın Konağı 179. bölüm izle 24 Mayıs Pazartesi son bölüm – TRT 1 Türkan Hanım’ın Konağı yeni bölüm canlı izle
Kanal D Aşkın Tarifi dizisi oyuncuları kim kimdir?
Kanal D Aşkın Tarifi dizisi oyuncuları kim kimdir?

Popüler Haberler

Exxen Leyla ile Mecnun ne zaman yayınlanır?
UEFA Konferans Ligi nedir, Türkiye'den hangi takımlar gidecek?
MEB 2021 okullar ne zaman kapacak, yaz tatili ne zaman başlayacak? Okullarda 2.dönem ne zaman bitiyor?
Seksenler Butik Ali kimdir? Gerçek adı nedir? Hakan Bulut nereli, yaşı kaç?
TV8 O Ses Türkiye Hadise'nin yerine kim gelecek? Yeni juri Gülşen mi oldu?
100.000 TL'ye kadar alınabilecek 2. el arabalar listesi
2021 Bu sene hac var mı? Suudi Arabistan’dan hac kontenjanları belli oldu!
Evlilik yeterlilik belgesi nedir? 2021 evlenme prosedürü
Türk telekom 10 gb bedava nasıl yapılır? 2021
Kadınlarda düz saç modelleri nelerdir? 2021 Harika düz saç örnekleri
MEB İOKBS bursluluk sınavı kazananların kartları ne zaman ve hangi bankadan verilecek?
Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Fikret Fekeli karakterini Furkan Palalı canlandırıyor
NBA 2K21 ücretsiz oldu! Epic Games NBA 2K21 ücretsiz indir
Star TV canlı yayın akışı 23 Mayıs 2021 Pazar Star TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Noter güvenli ödeme sistemi hangi bankalar üzerinden yapılır? 2021
Bankaların güncel kredi faiz oranları 24 Mayıs 2021 Pazartesi
Beni Bırakma dizisi oyuncu kadrosu ve dizi konusu
Kanal 7 Yaralı Kalbim oyuncu kadrosu ve oyuncu karakterleri
Bugün kimin maçı var? 24 Mayıs 2021 Pazartesi Bugün maç varmı, hangi maçlar var?
Altın ne kadar oldu 24 Mayıs 2021 Pazartesi Güncel altın fiyatları 24 Mayıs 2021 Pazartesi – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı TAMAMDIR
10.000 TL ayda ne kadar faiz geliri getirir 24 Mayıs 2021 Pazartesi Hangi banka ne kadar kazanç verir?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.