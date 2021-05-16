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Kim Milyoner Olmak İster ATV canlı izle – 16 Mayıs 2021 Pazar tek parça Kim Milyoner Olmak İster yeni son bölüm izle

Kim Milyoner Olmak İster yeni bölüm canlı ATV ekranlarından yayınlanıyor. Her bölümü izleyicilerin beğenisini kazanan Kim Milyoner Olmak İster bilgi yarışması 934.yeni bölüm 16 Mayıs 2021 Pazar günü izleyici karşısına çıkacak. Yeni bölümü kaçırmamak isteyen izleyiciler Kim Milyoner Olmak İster yeni bölüm canlı izle, Kim Milyoner Olmak İster son bölüm ne zaman sorularını araştırıyor.

16 Mayıs 2021 Pazar 22:04
Kim Milyoner Olmak İster ATV canlı izle – 16 Mayıs 2021 Pazar tek parça Kim Milyoner Olmak İster yeni son bölüm izle
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ATV ekranlarının klasiği haline gelen Kim Milyoner Olmak İster yarışması yeni bölüm canlı olarak ekranlara geliyor. Kenan İmirzalıoğlu’nun sunuculuğu üstlendiği bilgi yarışmasının son bölümü de çok beğenilmişti. Her yeni bölümde hem eğlendiren hem de izleyicileri bilgilendiren yarışma 934.bölüm 16 Mayıs 2021 Pazar günü HD şekilde ATV ekranlarında izleyici karşısına çıkacak.

Kim Milyoner Olmak İster yeni bölüm saat kaçta?

Pazar akşamlarının vazgeçilmesi haline gelen Kim Milyoner Olmak İster bilgi yarışması 934.yeni bölümüyle 16 Mayıs Pazar günü saat 20:00’de yayınlanacak.

Çok sayıda sunucu değişikliğinin ardından yarışmaya bu sezon ünlü oyuncu Kenan İmirzalıoğlu getirildi. Yakışıklı oyuncu yarışmada bu sezon sunuculuk görevini üstlendi. Yarışmayı ilk olarak Kenan Işık sunuyordu. Beyin kanaması geçiren Kenan Işık’ın ardından sırasıyla Selçuk Yöntem, Murat Yıldırım gibi isimler yarışmada sunuculuk yaptı.

Kim Milyoner Olmak İster kuralları

Yarışmada toplam 12 soru sorulmaktadır. İlk iki soruyu bilen yarışmacı 1.000 TL’lik baraja ulaşır. Ardından 7.soruda gelen yarışmacı 15.000 TL’lik baraja ulaşır. Yarışmacı baraj sorularına geldiğinde çekilip kazandığı miktarı alabiliyor. Bunun yanı sıra yarışmanın başında yarışmacıya 3 joker hattı verilir, 7’inci sorudan sonra ise 1 joker hakkı daha verilir. Söz konusu joker hakları sırasıyla; seyirciye sorma, yarı yarıya, telefon jokeri ve çift yanıt jokeridir.

Tüm soruları bilen ve 12 soruyu da doğru yanıtlayan yarışmacı büyük ödül olan 1 Milyon TL’yi alır.

Kim Milyoner Olmak İster 934.bölüm tek parça ve full HD izlemek için tıklayınız.



Son Güncelleme: 16.05.2021 22:04
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