Killa Hakan son şarkısı ile adından söz ettirmeyi başardı!

Son dönemde çıkarmış olduğu rap şarkıları ile sık sık gündeme gelen Killa Hakan, kendisini tanımayanlar tarafından intenet üzerinde araştırılıyor. Türk rap tarihinin önemli isimlerinden biri olarak nitelendirilen Killa Hakan tarzı ile de ön plana çıkıyor.
Killa Hakan Kimdir?
Hilla Hakan 1973 senesinde Almanya Berlin’de doğmuştur. Anne ve babasının işçi olarak Trabzon’dan Almanya’ya göçtüğü ve kendisinin ise 20’li yaşlarında rap müzik ile uğraşmaya başladığı biliniyor. İslamic Force grubunda yer alan parçaların oluşturucusu olarak görülen Killa Hakan, 36 Boys üyeleri arasında da bulunuyor. Büyüdüğü Kreuzberg’in posta kodu olan 36 sayısını pek çok şarkısında geçiren Hakan, Türkiye’de de pek çok rap dinleyicisi tarafından dinleniyor.
Eko Fresh, Umut Timur, Khontkar, Ezhel, Ben Fero, Ceza, Contra, Summer Cem ve Anıl Piyancı gibi Türk rapinin en önemli isimleriyle beraber projelere imza atan Killa Hakan son olarak çıkardığı Fight Kulüp isimli şarkısıyla intenet gündemine oturdu.
Killa Hakan’ın Gerçek İsmi
Tüm rap dünyasında Killa Hakan ismiyle tanınan şarkıcının asıl isminin Hakan Durmuş olduğu ifade edilmektedir. Aşağıdaki kısımda Killa Hakan’ın tüm albümleri sıralanmıştır.
1997 – Mesaj
2002 – Çakallar
2003 – Rapüstad
2005 – Semt Semt Sokak
2008 – Bomba Plak
2009 – Volume Maximum
2012 – Orijinal
2012 – Sabır
2104 – Son Mohakan
2014 – Gettoda Aşk
2018 – Killa Hakan
2019 – Fight Kulüp