Killa Hakan son şarkısı ile adından söz ettirmeyi başardı!

Son dönemde çıkarmış olduğu rap şarkıları ile sık sık gündeme gelen Killa Hakan, kendisini tanımayanlar tarafından intenet üzerinde araştırılıyor. Türk rap tarihinin önemli isimlerinden biri olarak nitelendirilen Killa Hakan tarzı ile de ön plana çıkıyor.

Killa Hakan Kimdir?

Hilla Hakan 1973 senesinde Almanya Berlin’de doğmuştur. Anne ve babasının işçi olarak Trabzon’dan Almanya’ya göçtüğü ve kendisinin ise 20’li yaşlarında rap müzik ile uğraşmaya başladığı biliniyor. İslamic Force grubunda yer alan parçaların oluşturucusu olarak görülen Killa Hakan, 36 Boys üyeleri arasında da bulunuyor. Büyüdüğü Kreuzberg’in posta kodu olan 36 sayısını pek çok şarkısında geçiren Hakan, Türkiye’de de pek çok rap dinleyicisi tarafından dinleniyor.

Eko Fresh, Umut Timur, Khontkar, Ezhel, Ben Fero, Ceza, Contra, Summer Cem ve Anıl Piyancı gibi Türk rapinin en önemli isimleriyle beraber projelere imza atan Killa Hakan son olarak çıkardığı Fight Kulüp isimli şarkısıyla intenet gündemine oturdu.

Killa Hakan’ın Gerçek İsmi

Tüm rap dünyasında Killa Hakan ismiyle tanınan şarkıcının asıl isminin Hakan Durmuş olduğu ifade edilmektedir. Aşağıdaki kısımda Killa Hakan’ın tüm albümleri sıralanmıştır.

1997 – Mesaj

2002 – Çakallar

2003 – Rapüstad

2005 – Semt Semt Sokak

2007 – Kreuzberg City

2008 – Bomba Plak

2009 – Volume Maximum

2012 – Orijinal

2012 – Sabır

2104 – Son Mohakan

2014 – Gettoda Aşk

2018 – Killa Hakan

2019 – Fight Kulüp