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Kıbrıs : Zafere Doğru ( Bir Zamanlar Kıbrıs ) dizisinin yeni sezonu ne zaman? Dizinin yeni sezonunun tarihi belli oldu

Bir Zamanlar Kıbrıs dizisinin yeni sezonu merakla bekleniyor.Dizinin 2.sezonu farklı bir isimle ekranlara gelecek. Kıbrıs: Zafere Doğru ismiyle ekranlara gelecek olan dizinin yeni sezonu tarihi belli oldu. Kıbrıs: Zafere Doğru dizisinin yeni sezonu ne zaman? Bu haberimizde Kıbrıs : Zafere Doğru isimli dizinin yeni sezonuna ilişkin detayları sizler için derledik. İşte Kıbrıs : Zafere Doğru isimli dizinin yeni sezon tarihi...

15 Ekim 2021 Cuma 17:35
Kıbrıs : Zafere Doğru ( Bir Zamanlar Kıbrıs ) dizisinin yeni sezonu ne zaman? Dizinin yeni sezonunun tarihi belli oldu
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Bir Zamanlar Kıbrıs dizisi TRT 1 ekranında yayınlanmaktadır. Bir Zamanlar Kıbrıs dizisinin yeni sezonunun tarihi merak ediliyor. Bir Zamanlar Kıbrıs dizisi ne zaman başlayacak?

Bir Zamanlar Kıbrıs yeni sezon

Geçen sezon 9 bölümü yayınlanan dizinin yeni sezonu 15 Ekim 2021 tarihinde yayınlanacak. Dizi Kıbrıs Zafere Doğru ismiyle ekranlara gelecek.

Kıbrıs  Zafere Doğru ( Bir Zamanlar Kıbrıs)   dizisinin konusu nedir?

Kıbrıs : Zafere Doğru  Rauf Denktaş Makaryos tarafından adadan sürüldü ve Kıbrıs'a götürülmedi. Denktaş ve TMT'nin efsanevi sancaktarı ve komutanı Ali Rıza Vuruşkan adaya denizden gizlice girdi. Öte yandan ailesine yeniden kavuşan Kemal Dereli, artık mücahit  olmaya tamamen hazır şekildedir.

Dizide  gösterilecek olan yeni sezonun ilk performansında, bir Çanakkale destanı olarak kaydedilen "Erenköy Direnişi", üniversite öğrencileri ile Kıbrıslı mücahitler zor şartlar altında verdiği büyük mücadele ekrana geldi. Tarihi olaylarla çerçevelenen, Kıbrıslı Türklerin hayatta kalma ve özgürlük için savaşmalarının hikayesini ekrana yansıtan "Kıbrıs Zafere", Türkiye'nin ilk hava muharebe şehidi ve kahraman pilot Yüzbaşı  Cengiz Topel'in acıklı hikayesini anlatıyor.

Dizinin çekimleri KKTC’nin Gazimağusa ilçesinde ve Kapalı Maraş bölgesinde yapılmaktadır.


Son Güncelleme: 15.10.2021 17:35
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