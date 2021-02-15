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Kıbrıs: Ada Kışı Ne Zaman başlayacak? Dizi kaç bölüm olacak?

TRT1'in merakla beklenen yeni dizisi Kıbrıs: Ada Kışı hakkında merak edilenleri haberimizde yanıtladık.

15 Şubat 2021 Pazartesi 01:02
Kıbrıs: Ada Kışı Ne Zaman başlayacak? Dizi kaç bölüm olacak?
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Kıbrıs: Ada Kışı Mart ayında izleyici karşısına çıkacak. Yeniz dizi 60 dakikalık bölümlerle yayınlanacak. Dizi oyuncuları ile 26 bölümlük sözleşmeler yapıldı. Dolayısıyla dizi 1 sezon yayınlanacak.

Yayın hayatına Mart ayında başlayacak olan dizi yaz sezonunda da ekranlarda olacak. 26 bölüm yayınlanacak olan dizi ağustos ayının sonlarında final yapacak. Yayın tarihi henüz netleşmediği için final tarihi ile alakalı da net bilgi veremiyoruz. Alınan bilgilere göre Mart ayında başlayacak.

TRT 1’in yeni dizisi 60 dakikalık bölümler ile 26 bölüm yayınlanacak.



Son Güncelleme: 15.02.2021 01:02
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Anahtar Kelimeler:
KıbrısAdaKışıYeniDiziTRT1
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