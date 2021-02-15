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Kıbrıs Ada Kışı dizisi oyuncusu Sümeyra Koç kimdir? Hangi karaktere hayat verecek?

TRT ekranlarında izleyicilerle buluşmak için hazırlanan diziler arasında Kıbrıs Ada Kışı dizisi de yer aldı. Oyuncu kadrosu ile dikkatleri üzerine toplayan Kıbrıs Ada Kışı dizisinde Ahmet Kural, Serkan Çayoğlu, Pelin Karahan, Gülper Özdemir gibi oyuncular yer almaktadır. Bu oyuncuların yanı sıra dizede rol alacak Sümeyra Koç merak konusu oldu. Kıbrıs Ada Kışı dizisinde Hemşire Sandy karakterine hayat verecek olan Sümeyra Koç kimdir? Oynadığı diziler ve daha fazlası için sizleri bilgilendireceğiz.

15 Şubat 2021 Pazartesi 01:00
Kıbrıs Ada Kışı dizisi oyuncusu Sümeyra Koç kimdir? Hangi karaktere hayat verecek?
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2021 yılı itibari ile sezona damga vuracak diziler başlıyor. Bu diziler arasında olan Kıbrıs Ada Kışı dizisi ise TRT ekranlarda severleriyle buluşmak için hazırlanıyor. Oyuncu kadrosu belli olan dizide Hemşire Sandy karakterine hayat veren Sümeyra Koç kimdir? Dizide nasıl bir karakter olacak?

TRT ekranlarının merak konusu olan dizide Hemşire Sandy karakterini Sümeyra Koç canlandıracaktır. 

Sümeyra Koç kimdir?

İstanbul doğumlu olan genç oyuncumuz Koç Üniversitesi Halkla İlişkiler Bölümü mezunudur. Sadri Alışık Kültür Merkezi’nde, Craft Oyunculuk Atölyesi’nde ve Şahika Tekand Stüdyosu’nda oyunculuk eğitimi almıştır. Can Koç ile evli olan oyuncunun henüz çocuğu yoktur.  Reklam filmlerinde de yer alan oyuncunun ilk dizisi Lale Devri olmuştur. Birçok başarılı projede yer alan Koç, en son Sen Çal Kapımı dizisinde konuk oyuncu olarak ekranlarda kendini göstermiştir. Bu sezon ise TRT ekranında başlayacak olan Kıbrıs Ada Kışı dizisinde Hemşire Sandy karakteriyle karşımıza çıkacaktır. 

 Sümeyra Koç’un rol aldığı diziler;

2010 Lale Devri

2013 Sana Bir Sır Vereceğim

2013 Galip Derviş – Dilek

2014 Otel Divane

2014 Kurt Seyit Ve Şura – Duru

2015 Kara Kutu – Zeynep

2015 Kiralık Aşk

2017 Fazilet Hanım Ve Kızları – Farah

2021 Sen Çal Kapımı – Mira

Sümeyra Koç’un resmi İnstagram hesabı

Sosyal medyanın aktif kullanıcıları arasında olan Sümeyra Koç, sık sık paylaşımlar yapmaktadır. Sosyal medya hesabında 772 paylaşımı olan oyuncunu 80 bini aşkın takipçisi bulunmaktadır. Sümeyra Koç’un resmi İnstagram hesabına @sumeyrakoc bu adresten ulaşabilirsiniz.

 



Son Güncelleme: 15.02.2021 01:00
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Anahtar Kelimeler:
TRTYeni DiziKıbrıs Ada KışıSümeyra KoçHemşire
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