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Kıbrıs Ada Kışı dizisi oyuncuları ve canlandırdıkları karakterler

Kıbrıs Ada Kışı dizisi oyuncuları ve canlandırdıkları karakterler haberine ilişkin güncel ayrıntılar, yazar kadromuz tarafından kaleme alınmaya devam ediyor. 18 Kasım 2020 Çarşamba tarihli haberimizde, haberine dair en sıcak gelişmeleri hızlı bir şekilde okuyabilirsiniz.

18 Kasım 2020 Çarşamba 20:25
Kıbrıs Ada Kışı dizisi oyuncuları ve canlandırdıkları karakterler
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TRT 1 ekranlarında yayınlanacak olan Kıbrıs Ada Kışı dizisiyle ilgili hazırlıklar başladı. Reytingleri elinde tutmak isteyen TRT 1 yeni diziler ile izleyicilerin gönlünü çelmeyi hedefliyor. Diğer yandan izleyiciler de dizi hakkında araştırmalar yapıyor.

Kıbrıs Ada Kışı Dizisi Oyuncuları


Kıbrıs Ada Kışı dizisinin oyuncu kadrosu hakkında çalışmalar sürüyor. Dizinin oyuncuları halen belirlenmeye çalışıyor. Zira dizinin oyuncuları büyük özenle seçiliyor. Özellikle başrol oyuncularının birbirleri ile uyum yakalamaları dizi için de önem arz ediyor.

Kıbrıs Ada Kışı Dizisi Konusu

TRT 1 ekranlarında yayınlanacak olan Kıbrıs Ada Kışı dizisinin konusuna ilişkin de yapılmış bir açıklama bulunmuyor. Ancak dizinin TMC Film tarafından ortaya konduğu ve yönetmenliğini ise Hakan İnan’ın üstlendiği biliniyor. Dizinin senaryosu ise Başar Başarır ve Emre Özdür tarafından kaleme alınıyor.

Kıbrıs Ada Kışı Dizisi Kaç Bölüm Sürecek?

Kıbrıs Ada Kışı dizisinin 60 dakikalık bölümler halinde toplamda 26 bölümden oluştuğu ifade ediliyor. Ayrıca dizinin tutulması halinde bile senaryonun gereğinden fazla uzatılmayacağı, 26. Bölümün sonunda her şekilde final yapacağı da belirtilenler arasında yer alıyor.



Son Güncelleme: 18.11.2020 20:25
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Anahtar Kelimeler:
Kıbrıs Ada KışıTrt 1
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