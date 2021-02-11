İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Çift maskenin virüse karşı daha korunaklı olduğu ortaya çıktı
Çift maskenin virüse karşı daha...
Marketlerde sigara ve elektronik ürünlerine satış yasağı geliyor!
Son Dakika
Marketlerde sigara ve elektronik ürünlerine...
Denizli'de kent müzesi kuruluyor
Denizli'de kent müzesi kuruluyor
Pasifik Okyanusu yakınlarında 7,9 şiddetinde deprem!
Son Dakika
Pasifik Okyanusu yakınlarında 7,9 şiddetinde...

Kıbrıs Ada Kışı dizisi oyuncu kadrosu belli oldu! Kıbrıs Ada Kışı karakterleri ve oyuncuların kariyerleri

Kıbrıs Ada Kışı dizisi oyuncu kadrosu belli oldu! Kıbrıs Ada Kışı karakterleri ve oyuncuların kariyerleri haberinin yayınlanmasının ardından birçok kişi haberin güncel ayrıntıları hakkında merağa kapıldı. ile ilgili güncel gelişmelere yer verdiğimiz 11 Şubat 2021 Perşembe günü yayınlanan haberimizi hemen okuyarak, en yeni ayrıntılardan önce siz haberdar olun!

11 Şubat 2021 Perşembe 20:31
Kıbrıs Ada Kışı dizisi oyuncu kadrosu belli oldu! Kıbrıs Ada Kışı karakterleri ve oyuncuların kariyerleri
Takip Et:

TRT 1 ekranlarında yayınlanacak olan Kıbrıs Ada Kışı dizisiyle ilgili hazırlıklar başladı. Reytingleri elinde tutmak isteyen TRT 1 yeni diziler ile izleyicilerin gönlünü çelmeyi hedefliyor. Diğer yandan izleyiciler de dizi hakkında araştırmalar yapıyor.

Kıbrıs Ada Kışı Dizisi Oyuncuları

Kıbrıs Ada Kışı dizisinin oyuncu kadrosu hakkında çalışmalar sürüyor. Dizinin oyuncuları halen belirlenmeye çalışıyor. Zira dizinin oyuncuları büyük özenle seçiliyor. Özellikle başrol oyuncularının birbirleri ile uyum yakalamaları dizi için de önem arz ediyor.

Kıbrıs Ada Kışı Dizisi Konusu

TRT 1 ekranlarında yayınlanacak olan Kıbrıs Ada Kışı dizisinin konusuna ilişkin de yapılmış bir açıklama bulunmuyor. Ancak dizinin TMC Film tarafından ortaya konduğu ve yönetmenliğini ise Hakan İnan’ın üstlendiği biliniyor. Dizinin senaryosu ise Başar Başarır ve Emre Özdür tarafından kaleme alınıyor.

Kıbrıs Ada Kışı Dizisi Kaç Bölüm Sürecek?

Kıbrıs Ada Kışı dizisinin 60 dakikalık bölümler halinde toplamda 26 bölümden oluştuğu ifade ediliyor. Ayrıca dizinin tutulması halinde bile senaryonun gereğinden fazla uzatılmayacağı, 26. Bölümün sonunda her şekilde final yapacağı da belirtilenler arasında yer alıyor.



Son Güncelleme: 11.02.2021 20:31
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Kıbrıs Ada KışıTrt 1
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Müge Anlı'da yine gergin anlar
Müge Anlı'da yine gergin anlar
Akrep dizisinin çekimlerinin nerede gerçekleştirildiği belli oldu! Bakın o güzel ev neredeymiş!
Akrep dizisinin çekimlerinin nerede gerçekleştirildiği belli oldu! Bakın o güzel ev neredeymiş!
Sen Çal Kapımı Hande Erçel ve Kerem Bürsin'in küvet sahnesi RTÜK'e takıldı!
Sen Çal Kapımı Hande Erçel ve Kerem Bürsin'in küvet sahnesi RTÜK'e takıldı!
Acı Tatlı Ekşi filmi konusu ve oyuncuları
Acı Tatlı Ekşi filmi konusu ve oyuncuları
Sen Çal Kapımı dizisine RTÜK’ten ceza!
Sen Çal Kapımı dizisine RTÜK’ten ceza!
Buz Devri’nin yapımcı stüdyosu kapatılıyor!
Buz Devri’nin yapımcı stüdyosu kapatılıyor!

Popüler Haberler

Kıbrıs Ada Kışı dizisi oyuncu kadrosu belli oldu! Kıbrıs Ada Kışı karakterleri ve oyuncuların kariyerleri
Teşkilat dizisi oyuncuları kimlerdir? TRT 1 Teşkilat dizisi konusu ve oyuncuları
Bugün tv'de kimin maçı var? 11 Şubat 2021 Perşembe maç programı ve TV maç yayınları saatleri
Kurtlar Vadisi Kaos dizisinin oyuncu kadrosu ve dizinin konusu
Mucize doktor Adil Hoca ölecek mi, diziden neden ayrıldı? Reha Özcan Mucize Doktor'dan ayrılacak mı?
Rüyada boğulmak ne anlama gelir? Rüyada boğulmak anlamı, tabiri nedir?
Sol Yanım dizi oyuncusu Barbar kimdir? Emre Dinler hakkında bilgiler
Belediyede memur ne iş yapar? 2021 Belediye memur alımı nasıl oluyor?
Alev Alev dizisi Bülent (Cem Sürgit) kimdir?
Beni Bırakma Tarık neden yok, diziden ayrıldı mı? ? Emrah Akduman diziye geri dönecek mi?
Banka ve kredi kartı kaç günde adrese teslim edilir?
Türk Hava Yolları (THY) 2021 Şubat ayı uçuş planı
Türkiye'den vize istemeyen ülkeler hangileri? Vizesiz gidilebilen ülkeler
Sevgililer günü nasıl ortaya çıkmıştır? Sevgililer günü neden kutlanır? ne zamandır?
WhatsApp 8 Şubat güncellemesi gizlilik şartları nelerdir?
Sol Yanım dizisi Mert Tekin kimdir? Anıl Tetik kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi?
Alev Alev dizisi Çiçek’i kim canlandırıyor? Hazal Ergüçlü'nün biyografisi
Mucize Doktor dizisi Ezo kimdir? Sera Kutlubey kimdir, nereli yaşı kaç?
Sol Yanım dizisi Eda kimdir? Ecem Atalay yer aldığı dizi ve film yapımları
Mucize Doktor dizisi Nazlı'nın babası kimdir? Edip Saner nerelidir?
Sol Yanım dizisinde İdil karakterine Seda Akman hayat veriyor

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.