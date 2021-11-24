Keşke 30 Olsam filminin konusu nedir?

Keşke 30 olsam filmi

13 yaşındaki Jenna, hayatından memnun değildir. Arkadaşları tarafından reddedilen genç bir kızın profilini yansıtmakta, yeterince çekici olmadığını hissetmekte ve bir an önce büyümeyi ummaktadır. Poise dergisindeki bir manken gibi yok olmayı özlerken aynı zamanda yaşam enerjisinin de kaybolduğunu düşünüyor. Yakın arkadaşı Jenna'nın Matt'i bir gülümsemeyle aramasını sağlamak için elinden gelen her şeyi yapmış olsa da Jenna, kızların okuluna girmek için hala ödevini yapıyor. Aynanın karşısında durduğunda gördüklerine inanamadı. Evet; 30 yaşında, Poise'ın editörü oldu ve kendini zengin bir hayat yaşarken buldu. Ne olduğunu anlayamayan genç kadın, Matt'le nefes aldı. Onu öne çıkaran şey, eski kirpi balığının kaybolmuş olması, hala fotoğrafçılıkla uğraşması ve geçmişi kurcalamak istememesidir. Bu sahneden sonra Jenna; geçmişini günümüze bağlamaya çalışırken Matt ve diğerleri hakkında bilgi toplamaya başladı.

Film 2004 yılında vizyona girdi. Film romantik komedi olarak karşımıza çıkmaktadır. Filmdeki karakterler, büyük bir başarıyla oynamışlardır.

Filmin IMDb puanı ise 6,2’dir. Filmin oyuncu kadrosunda yer alan isimler;

Christa B. Allen – Küçük Jenna Rink

Jennifer Ganer – Jenna Rink

Mark Ruffalo – Matt Flamhaff

Judy Greer – Lucy Wyman

Andy Serkis – Richard Kneeland

Kathy Baker – Bev Rink

Phil Reeves – Wayne Rink