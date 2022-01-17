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Kesin izlenmesi gereken Kore dizileri neler? TV'de yayınlanacak Kore dizileri

Kore dizilerine artan ilgi gün geçtikçe çoğalıyor. Hal böyle olunca pek çok kişi internet üzerinden Kore dizilerini araştırıyor. Peki, kesin izlenmesi gereken Kore dizileri neler? İşte, 2021’de TV’de yayınlanacak Kore dizileri…

17 Ocak 2022 Pazartesi 23:04
Kesin izlenmesi gereken Kore dizileri neler? TV'de yayınlanacak Kore dizileri
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Günümüzde Kore hayranlığı hız kesmeden artış gösteriyor. Sayıları kırk bine ulaşmış olan Kore hayran kitlesi, ayrıca intenet üzerinden de faaliyet gösteren dizi sitelerini sıkı takip ediyor. Bu türde hizmet veren siteler sayesinde Kore hayranları bu ortamlarda birbirleri ile kaynaşır oldular ve gönüllü olarak Kore dizilerinin Türkçe çevirmenliğini yapmaya başladılar. Kore, kültürel bakımdan ülkemizle benzerlik gösteriyor. Aile bağlarındaki kuvvetlilik ile arkadaşlıkların güzel ve güvenilir yaşanıyor olması Türk vatandaşlarının Kore dizilerine olan ilgisini artırıyor.

Kore dizileri öncelikle, ulusal ve kimi yerel kanallarda yayınlanması ile ilgi çekti. Bir süre sonra intenet üzerinde Kore dizilerini yayınlamaya başlayan siteler faaliyet gösterdi. Kore dizilerinin bu şekilde yayılması ile beraber bu dizilere merak ve hayranlık ortaya çıktı. Koreli kızların yapmış olduğu makyajlarda ülkemizde Kore dizilerine olan ilgiyi artırırken aynı zamanda Kore kozmetiği de yavaş yavaş pazarlanmaya başladı. Günümüzde Kore kozmetiğine olan ilgi oldukça büyük.

Türkiye’de seyredilen Kore dizileri neler?

  • Secret Garden

Kim Jo Won, bir AVM’nin CEO’luğunu yapmaktadır. Zengin, elit bir ailenin çocuğu. Çalıştığı alışveriş merkezinde çıkan bir yangın esnasında asansörde kapalı kalan Jo Won, yaşadığı bu olayın şoku ile hafızasını kaybetmiştir. Olayın üstünden baya bir süre geçtikten sonra Gil Ra Im ile tanışır. Gil Ra Im dublörlük yapıyor ve işinde oldukça başarılıdır. Kim Jo Won, Gil Ra Im’a aşık olur ve onun peşinden asla ayrılmaz. İkilinin yaşadığı tatlı anlaşmazlıklarla beraber yaşanan aşkın anlatıldığı dizi, ülkemizde de büyük ilgi gören bir dizidir.

  • Warrior Baek Dong Soo

Joseon zamanında kralın korumalığını yapmakta olan ailenin, çeşit çeşit illegal yollar ile hain edilmesi sonrasında bütün aile fertleri için idam edilme kararı verilir. Ailede herkes idam edilirken sadece küçük bir çocuk bir şekilde kurtulmayı başarır. 3 tane kader arkadaşı ile beraber kılıç ustasının küçük çocuğu Dong Soo’un, hayatının karşılığında elini feda etmesi ile başlayan hayat yolculuğuna, Gwang Taek isimli kılıç ustasından almış olduğu eğitim ile, Beak Dong Soo’nun yaşamının anlatıldığı ve severek izlenen bir tarih ve dram dizisidir.


Son Güncelleme: 18.01.2022 12:42
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