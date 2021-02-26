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Kerimcan Durmaz yeni şarkısı Peşimde sözleri

Gençlerin sevgilisi ve sosyal medya fenomeni kerimcan durmaz yeni şarkısı ile ortalığı kasıp kavurmaya devam ediyor.

26 Şubat 2021 Cuma 10:12
Kerimcan Durmaz yeni şarkısı Peşimde sözleri
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Z kuşağında büyük etkiye sahip olan Kerimcan Durmaz yeni şarkısı ve ona çektiği klip ile adeta şov yapıyor. Şarkı ile adeta müzik piyasasına hızlı bir yeniden giriş yapan Durmaz'ın şarkısının sözleri gençler arasında mırıldanıyor.

Takipçileri ise yayımlanacak klibi çok merak eden sosyal medyada bu konu adeta gündem oldu. Paylaşımlarında Durmaz'a sevgilerini dile getirenler onun müzik hayatına bu gibi şarkılarla ilerlemesini diliyor.

Pandemi nedeni ile eve tıkılıp kalan gençler yeni besteler ile kendilerine adeta hayat buluyor. Bu salgın döneminde sosyal mecralar onların tek uğraşları oldu. 

İşte Kerimcan Durmaz'ın yeni şarkısının sözleri; 

Gece gündüz peşimdeler peşimde

Flaşlar hep peşimde peşimde (hu,hu)

Koşup dur sen peşimde, peşimde

Ulaşamaz peşimdeler peşimde (ah)

İnmem o levela çok yakın red bottom

Belki bıçaklarsın sırtımdan fake atıp

Yaptıklarım hep haterların dilinde

Hayalini kur, Hermes Birkin elimde(huh)

Baba yıldız gibi gökyüzünde süzülür

Çıkar maskeni gördüm gerçek yüzünü (huh)

Kolumda pırlantalar kamaştırır gözünü

Güler yüzüme sürtük tutmaz sözünü (Bitch)

Görüp ister Missoniden bikini (bikini)

Hesaplıyo kaç gecede birikir (birikir)

İlerliyor bir iki, bir iki, bir iki

Yapar birikim, olmak ister Kylie-Kim



Son Güncelleme: 26.02.2021 10:12
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Anahtar Kelimeler:
KerimcanDurmazşarkıSöz
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