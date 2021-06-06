Daha önceleri Kerimcan Durmaz, THY uçağındaki tuvalette cinsel organını gösterdiği anları Instagram'da istemeyerek paylaşmış ve gelen tepkilerin ardından ABD'ye yerleşmişti. Bu olay sonrasında geçen günlerde TV8 ekranlarında yayınlanan ve ödül almaya hak kazanan Kerimcan Durmaz, ödülü alması sonrasında Erkan Petekkaya'nın ağır eleştirilerinin hedefi olmuştu. Erkan Petekkaya'nın hem TV8 kanalının patronu Acun Ilıcalı'ya hem de ödül alan Kerimcan Durmaz hakkında ağır eleştirileri yöneltmesi sonrasında konuda adı geçen Kerimcan Durmaz intenet üzerinden en çok merak edilenler arasında oldu. Peki Kerimcan Durmaz kimdir? Kerimcan Durmaz kaç yaşında, aslen nerelidir?

Kerimcan Durmaz kimdir?

Kerimcan Durmaz, 2 Kasım 1994 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Annesi ev hanımı, babasıysa restoran işletmecisidir. İki ablası bulunmaktadır. Liseyi bitirmesinin ardından Bakü'ye gitti ve makyör olarak çalışmaya başladı. 2015 yılından itibaren Periscope'a ve Snapchat'e yüklediği videolarla sosyal medyaya merhaba dedi. Daha sonraları İstanbul'a dönüş yaptı ve DJ olarak çalışmalarına başladı. Çekimleri Aralık 2016 tarihinde başlayacak bir sinema filminin başrolünde rol almak üzere teklif aldı.

2016-17 yayın dönemin içerisinde TV8 ekranlarında yayınlanan İşte Benim Stilim programının yedinci sezonunda jüri üyeliği görevini üstlendi. 30 Kasım 2016 yılında Samsun'da bir sahne aldığı yerde LGBT'lere yönelik şiddete maruz kaldı ve yaralandı. Durmaz, bazı gazeteciler tarafından sadece cinsel yönelimi ve eşcinselliği "tek tipleştirdiği" nden dolayı eleştiriliyor.

Periscope uygulamasındaki yayınlar sayesinde fenomen haline gelen Kerimcan Durmaz, hem kadınların hem de erkeklerin sevdiği renkli bir sima. Özellikle Twitter, Instagram ve Snapchat gibi sosyal medya platformlarında yüzbinlerce takipçisi bulunmaktadır. Kerimcan Durmaz aynı zamanda başarılı bir Make-Up Artist olmaktadır.

Daha sonraları tanınmış mekanlarda DJ olarak yer aldı ve televizyon dünyasında Bu Tarz Benim programında jüri üyeliği yaptı. Bugün magazin dünyasının ünlü isimleri aynı kareye girmek için Kerimcan Durmaz ile yarışıyor. Kısa sürede o kadar çok para kazandı ki bir röportajda şaka yollu bir şekilde röportaj sırasında kazandığı parayı nasıl hesaplayacağını bilmediğini ve bir noktada saymayı bıraktığını söyledi.

Kerimcan Durmaz, yanlışlıkla THY'nin uçağının tuvaletinde cinsel organının fotoğraflarını Instagram'da paylaştı ve tepki üzerine ABD'ye yerleşti.

KOVID-19 Sürecinde Instagram'dan 65 yaş üstü yaşlıları hedefine alarak: “Çıkın dışarı, geberin. Bazılarının gebersin, biz gençler olarak devam edelim bunu mu istiyorsunuz?” Sözlerine ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezası istendi. Son zamanlarda kendi adını taşıyan bir kozmetik markası çıkardı. Şarkısı üzerinde çalıştığını duyurdu ve ardından 27 Aralık 2020'de Instagram'da ilk single'ı Peşimde’nin kapağını yayınladı. Şu anda YouTube için video içerik üretmeye devam ediyor.

Televizyon hayatı

İşte Benim Stilim - jüri üyesi (2016-)