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Kerimcan Durmaz- Erkan Petekkaya atışması!

Sosyal medya’da gündem olan olaylardan biri haline gelen Kerimcan Durmaz ile Erkan Petekkaya arasındaki atışma dikkatle takip edildi. Kerimcan Durmaz’ın ödül alması üzerine Erkan Petekkaya Acun Ilıcalı’yı da dahil ederek sitemde bulundu.

05 Haziran 2021 Cumartesi 18:54
Kerimcan Durmaz- Erkan Petekkaya atışması!
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Sosyal medya’ya fenomenliğinin tanındık isimlerinden Kerimcan Durmaz daha sonra sanat dünyasına geçmişti. Dün TV8 kanalında gerçekleştirilen müzik ödüllerini takip eden Erkan Petekkaya, Durmaz'ın ödül almasına verdiği tepkisini sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

“Utanıyorum sizin kanalınızda olmaktan” cümleleriyle tepkisini paylaşan Petekkaya gönderisine Acun Ilıcalıyı da etiketlemişti.

Kerimcan Durmaz ise olayla ilgili,” bana ve Acun Ilıcalı’ya gerçekleştirilen bu seviyesiz yorumları şiddetle kınamaktayım. Haklarıma zarar gelmeye devam ettiği durumda yasal haklarımı devreye sokabilirim” ifadelerini kullandı.

Kırmızı Oda dizisinde “Sadi” karakteriyle güzel bir ilgi toplayan Erkan Petekkaya, dün TV8 kanalında ödül alan Kerimcan Durmaz’a daha önce yaşamış olduğu uçak skandalı olayları üzerinden sitemde bulundu. Petekkaya paylaştığı gönderide böyle çirkin hareketler yapan bir kişiye ödül verilen kanalda çalıştığından dolayı utandığını belirtmişti.

Durmaz ise konuyla ilgili sosyal medya hesabından şu şekilde açıklama yaptı:


Son Güncelleme: 05.06.2021 18:54
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Anahtar Kelimeler:
ERKAN PETEKKAYAAcun IlıcalıKerimcan DurmazTv8
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