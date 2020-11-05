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Kenan Eve Sadakatsiz dizisi oyuncu kadrosuna dahil oldu!

Kanal D ekranlarında yayınlanan Sadakatsiz dizisinin oyuncu kadrosuna yeni isimler katılmaya devam ediyor. Son olarak Kenan Ece diziye Turgay Güngör karakteri ile dahil oldu...

05 Kasım 2020 Perşembe 13:36
Kenan Eve Sadakatsiz dizisi oyuncu kadrosuna dahil oldu!
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Kanal D ekranlarında izleyicileri ile buluşan Sadakatsiz dizisiyle ilgili yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Her Çarşamba akşamında yayınlanan diziye yeni oyuncular katılım gösteriyor. Diğer yandan ise diziden bazı oyuncuların ayrıldığı görülüyor.

Sadakatsiz Dizisi Yeni Gelen Oyuncular

Diziye yeni katılım gösteren oyunculara bakıldığında Kenan Ece ismi karşımıza çıkıyor. Kanal D’nin en çok izlenen dizilerinden biri haline gelen Sadakatsiz dizisinin reytingleri 7 ve 8 ortalamayla devam ediyor. Kenan Ece 4 Kasım tarihinde yayınlanan bölüm ile birlikte diziye dahil oldu. Turgay Güngör karakterine hayat veren Kenan Ece Asya’nın gittiği psikiyatrist olarak ekranlara geliyor.


Sadakatsiz Dizisi Giden Oyuncular

Diziden giden oyuncular bölümüne şimdilik kimsenin adını yazamıyoruz. Çünkü dizide şimdiye kadar herhangi bir ayrılık yaşanmadı. Yaşanması halinde yine sitemiz üzerinden öğrenebiliriz.

 



Son Güncelleme: 05.11.2020 13:36
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Anahtar Kelimeler:
Kanal DSadakatsiz
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