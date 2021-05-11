Kemal Sunal'ın en sevilen filmlerinden Avanak Apdi konusu nedir?

Kemal Sunal’ın hafızalara kazınan filmi Avanak Apdi bugün Show TV ekranlarından izleyiciyle buluştu. Filmin sevenleri ve Kemal Sunal hayranları Avanak Apdi’yi daha yakından tanımak için araştırmalara başladı. Avanak Apdi konusu ne, yönetmeni kim, kaç yılında çekildiği tekrar gündeme geldi.

Avanak Apdi konusu ne?

Film yıldız oyuncu Kemal Sunal’ın başrolünde olduğu ve Ayşen Gruda’nın ona eşlik ettiği bir komedi film. Yönetmen koltuğunda Natuk Baytan oturmuş, senaryosunu Suavi Sualp kaleme almıştır. Film 1978 yapımıdır.

Apdi afiş asarak geçimini sağlayan bir adamdır. Her gün afişlerinin astığı ses sanatçısı Nevin Şenses’ aşıktır. Parasız olduğu için aşkının karşılık bulamayacağına inanır. Bir gün isim benzerliği sonucu afişçi Apdi, zengin Urfalı Apdi ile karıştırılır ve kendisini türlü türlü hürmetler edilirken bulur. Nevin Şenses’in mafya bir hayranı daha vardır yani Barut Osman. Apdi gazinoda bir gün Barut Osman’ı yerin dibine sokar. Ancak Barut Osman komiser tarafından gözetim altında olduğu için Abdi’ye bir şey yapamaz.

Apdi Nevin Şenses’in gönlünü kazanmanın yollarını arar. Şenses’le tanışmanın bir yolunu bulur ve hayallerine kavuşur. Nevin Şenses’te Apdi’den onun saf hallerinden etkilenir. O esnada Nevin’in bir hayranı daha vardır. Barut Osman ve Apdi arasında geçen kovalamaca eğlenceli olayları da beraberinde getirir.

Apdi, Barut Osman’ı alt edebilecek mi? Nevin Şenses’in gönlünü kazanacak mı? Barut Osman’a neler olacak?

Sevilen film Avanak Apdi yayınladığı dönem de günümüzde de hala en sevilen Kemal Sunal filmleri arasında yerini korumaktadır.

Avanak Apdi oyuncu kadrosu